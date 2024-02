La lezione di Fabbri e Valletta

di Emanuele Chesi

Alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno che decideranno il sindaco di Cesena, non ci saranno Davide Fabbri e Vittorio Valletta, due protagonisti del dibatito politico cittadino dell’ultimo decennio. Nel 2019 Fabbri si presentò come candidato sindaco della lista civica ‘Cesena in Comune’ ottenendo 1.687 voti, pari al 3,1%. Valletta a capo di ‘Cesena Siamo Noi’ prese il 9,5% (5.132 voti). In fase di ballottaggio non vollero o non seppero far pesare il loro consenso per incidere sul governo della città. La loro presenza politica è rimasta una pura testimonianza, importante ma scarsamente produttiva. Una lezione per tutte le liste civiche e i terzi poli.