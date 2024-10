La lezione di Graziano Verdi su sostenibilità e sviluppo

"La sostenibilità in tutte le sue sfaccettature: impatto, rischi e prospettive per le imprese italiane ed europee". E’ il titolo di una interessante conferenza organizzata dal Rotary Club Valle del Rubicone e dal suo presidente Nicola Giorgetti alla locanda Antiche Macine sulle colline di Savignano sul Rubicone. Relatore è stato Graziano Verdi, socio del Rotary Club Sassuolo dal 1996, di cui è stato presidente nel 1998-99. Top Manager nel settore del design e del lusso, Graziano Verdi è stato per un lungo periodo amministratore delegato e presidente del gruppo Iris-Graniti Fiandre. Ha poi diretto Technogym e la multinazionale belga Koramic. Nel 2017, insieme ad Alberto Forchielli del fondo Mindful Capital Partners, ha fondato Italcer Group, oggi il quinto gruppo industriale italiano nel settore della ceramica di alta gamma con ricavi di oltre 340 milioni nel 2023. "La sostenibilità – ha detto Verdi – è una necessità alla quale bisogna tendere ed è indispensabile. Al contempo la sostenibilità economica di tutti i processi è altrettanto necessaria per consentire una transizione corretta dove il mondo del lavoro non deve avere poi impatti negativi. All’Italia servono meno burocrazia, più energie rinnovabili e dare rapidamente l’ok allo sviluppo delle mini centrali nucleari di nuova generazione, riconosciute in modo unanime come sicure e che consentono la produzione di energia a minore costo".