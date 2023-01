La lezione di legalità di Fiammetta Borsellino

di Ermanno Pasolini

Una testimonianza che lascerà il segno. Mercoledì 18 gennaio a Savignano sul Rubicone il Cinema Teatro Moderno accoglierà Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, per un incontro dal titolo "Lotta alle mafie e cultura alla legalità delle nuove generazioni". L’iniziativa, promossa dall’Istituto comprensivo "Giulio Cesare" con la collaborazione del Comune di Savignano sul Rubicone, si articolerà in due momenti distinti. Alle 9.30 l’appuntamento sarà riservato agli studenti dell’Istituto comprensivo, alle 20.30 Fiammetta Borsellino incontrerà la cittadinanza. In entrambe le occasioni sarà presente anche l’ispettore della Dia (Direzione investigativa antimafia) Pippo Giordano, che ha vissuto in prima persona la lotta alla mafia. L’incontro con Fiammetta Borsellino e Pippo Giordano rientra nel percorso di educazione alla legalità previsto nel curricolo di Educazione Civica dell’Istituto comprensivo di Savignano sul Rubicone e punta a sensibilizzare e formare tutti gli studenti sul concetto di legalità.

Dice Catia Valzania dirigente scolastica: "L’educazione alla legalità, intesa come acquisizione di una coscienza civile e come promozione di una cultura del rispetto delle regole di convivenza sociale, è e deve essere, l’obiettivo primario dell’istruzione. Il tema della legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini sono uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e di doveri. Ed è proprio in quest’ottica che si è mosso il nostro Istituto Comprensivo, consapevole della corresponsabilità della scuola nella promozione dell’acquisizione dei valori di cittadinanza per formare persone responsabili e con profondo senso civico. Il progetto di educazione alla cultura della legalità, sviluppatosi nel corso degli ultimi tre anni, interessa in misura diversa tutti e tre gli ordini di scuola e costituisce un’importante occasione di conoscenza, confronto e discussione intorno ai valori costituzionali della democrazia, della solidarietà e dell’uguaglianza, intesi come principi essenziali a fondamento di una società coesa ed equa".

Hanno aggiunto il vicesindaco Nicola Dellapasqua e la vicepresidente del Consiglio Comunale Morena Campidelli: "I nostri ragazzi avranno la fortuna di ascoltare persone che in carne ed ossa hanno sostenuto e sostengono valori fondamentali. Per fortuna nessuno di loro e nessuno di noi ha dovuto rischiare la vita per affermare la democrazia, la libertà, la solidarietà. Questo è accaduto invece ai nostri nonni, accade a molti, anche giovani, ancora oggi in altre parti del mondo. Ringrazio la scuola, e in particolare la Direzione didattica e la docente Teresa Casalaspro, referente per il Consiglio Comunale dei Ragazzi e per l’Educazione Civica, per questa iniziativa importantissima. I ragazzi hanno bisogno di esempi alti, di ideali ai quali ispirarsi per costruire i loro progetti e il mondo del futuro, migliore di quello di oggi".