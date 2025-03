La lezione di ’Tatanka’ Hubner: "Cesena, un passo alla volta"

In uno speciale sondaggio fra i tifosi del Cesena sui giocatori che abbiano vestito il bianconero un posto di rilievo, diciamo da podio sicuro, spetta a lui. Dario Hubner, per gli amici Bisonte o Tatanka. Una icona nel museo degli eroi del Cavalluccio coi suoi 83 gol segnati, capocannoniere di sempre fra chi ha calcato l’erba del Manuzzi. Hubner è l’antieroe per antonomasia, lontano dagli stereotipi del calciatore fighetto e vanitoso. Arriva tardi alla ribalta importante perché fino a 20 anni monta infissi e finestre. Cinque anni al Cesena, tanti gol (sempre in B, però) e un unico rammarico, a Cremona, nello spareggio per la promozione in A con il Padova.

"Eravamo partiti per salvarci - racconta Hubner - realizziamo un campionato strepitoso e giungiamo in fretta alla quota salvezza. Mancavano 10 partite, ci parla Maciste Bolchi con Edmeo Lugaresi dietro. Il mister ci dice che ci siamo salvati, obiettivo raggiunto, ora divertiamoci. Interviene Edmeo e fra un moccolo e l’altro dice che ora vuole la serie A. Finì tutto a Cremona, ma che annata stupenda".

Eroe di un calcio anomalo, che non esiste più.

"Non mi sono mai montato la testa, volevo continuare a vivere come sempre. Si fumava tutti, Adriano Piraccini fumava come me, finimmo un ritiro col mio beauty case pieno di accendini che lui mi dava. Di quei tempi ricordo una figura immensa, il mio secondo padre, Edmeo. Si parlava tanto: su mille colloqui, due riguardavano il calcio, per il resto voleva sapere come stava in Romagna la mia famiglia, mia moglie, se mio figlio frequentava l’asilo. Voleva che stessi bene. Un signore di altri tempi".

Veniamo a oggi. Segue ancora il Cesena?

"Certo, l’ho visto anche in diretta a Brescia. Ho già chiesto un pass per il 30 al Manuzzi. A Brescia si è difeso e chiuso bene, ha subito gol, è riuscito a pareggiare portando a casa un punto senza sforzo. Ho visto una squadra tranquilla, non ha rischiato tanto e gestito bene il match".

Fra i bianconeri più promettenti c’è Cristian Shpendi, partito alla grande, ma che ora non segna da 3 mesi.

"Lavora tanto per la squadra, si spende, ma molto fuori area. Deve essere servito di più, deve tirare in porta e fare gol. Io ho sempre ringraziato i compagni che mi permettevano di fare gol, mettendomi nelle condizioni migliori per provarci. Vedo il ragazzo molto altruista, gioca molto sulla trequarti, perfeziona sponde, deve essere maggiormente servito nei 25 metri e tornerà a segnare perché ha tutti i numeri per fare bene. Parola di bomber".

Finalmente la serie B per il Cesena dopo tanta sofferenza.

"Dopo anni di serie C il Cesena torna dove è casa sua, la serie B. Primo anno salvezza tranquilla e poi si vedrà. Serie A? Calma, in cadetteria basta un mese di risultati negativi e ti trovi invischiato in fondo. Il prossimo anno si può migliorare e se arriva la promozione tanto meglio. Ma sempre con giudizio, come sanno fare al Cesena".

Appesi gli scarpini, ora Tatanka cosa fa?

"Il nonno a tempo pieno. Non è più il mio calcio, è cambiato tutto, ora è solo business, non c’è più il cuore. Preferisco andare a pesca o a funghi. Ma sempre con la Romagna nel cuore".