La liberazione 80 anni fa. Nuova lapide per i caduti

In occasione dell’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico dal nazifascismo che risale al 20 ottobre 1944, sabato mattina alle 11 sarà svelata la lapide realizzata in memoria dei caduti civili e militari della Seconda Guerra Mondiale, nell’area esterna del palazzo municipale in via Marino Moretti. Alle 9 di domenica 20 ottobre, una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partirà dal municipio e si recherà a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i caduti partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al Cimitero di Cesenatico, dove alle 10.30 verrà celebrata una messa in ricordo della 264 vittime. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli con la nuova lapide vogliono dare una ulteriore giusta memoria alle donne, agli uomini e ai bambini che hanno perso le vita a causa di una guerra molto cruenta.

La targa sarà accompagnata da un qr code collegato al sito istituzionale del Comune, con una pagina dedicata all’elenco delle vittime e alle loro informazioni. All’inaugurazione parteciperà anche una rappresentanza degli studenti delle scuole medie di Cesenatico, che leggeranno i nomi dei caduti in una staffetta della memoria. Per il grande lavoro di documentazione l’Amministrazione ringrazia i professori Augusto Bondanini e Mauro Altini che hanno coordinato un gruppo di studio per ricostruire l’elenco completo. Sono molte le iniziative culturali legate all’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico e, sino al 27 ottobre, sarà disponibile la video esposizione digitale "Cesenatico Ribelle" a cura della Rete Democratica Antifascista di Cesenatico, sulla facciata del municipio, della Biblioteca Comunale e del Museo della Marineria. Il 17 ottobre alle 21 al Museo della Marineria si terrà la presentazione del libro "Anatomia di una strage", con gli autori Alberto Gagliardo e Mattia Brighi che dialogheranno con Miro Gori; il 25 ottobre alle 21, sempre al Museo della Marineria, andrà in scena "Caro Giacomo, cara Velia - Lettere d’amore di Giacomo Matteotti e Velia Titta", con Elena Baredi, Stefano Fariselli e Mino Savadori, a cura della sezione di Cesenatico dell’Anpi e della Cgil di Forlì-Cesena. Dal 2 al 24 novembre sarà invece allestita la mostra "Prove di costituzione - Segni e colori per la Costituzione Italiana", a cura di Orlando Piraccini, promossa dall’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena. Il 22 novembre, alle 21, al Museo della Marineria si terrà la proiezione del docufilm "Io per me ero un uomo", in ricordo della strage di Marzabotto, per un altro evento a cura della sezione di Cesenatico dell’Anpi e della Cgil di Forlì-Cesena.

Giacomo Mascellani