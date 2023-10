La Liberazione rivissuta negli aneddoti cittadini

di Giacomo Mascellani

Il Comune di Cesenatico celebra il 79° anniversario della sua liberazione dal nazifascismo. Alle 9 di domani mattina, una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali, combattentistiche e miliari, partirà dal municipio per recarsi a deporre corone di alloro nei luoghi che ricordano i caduti partigiani a Ponte Ruffio, alla Rocca di Cesena e al cimitero di Cesenatico, dove alle 10.30 verrà celebrata una messa in ricordo delle 264 vittime cesenaticensi.

Domani sera alle 21 è invece in programma lo spettacolo ’Il giorno più bello’, con storie, aneddoti ed un percorso letterario scritto nelle memorie di alcuni cittadini che hanno vissuto quei giorni. Parteciperanno Karsten Braghittoni, Andrea Ruscelli, Damiano Silvagni e Monica Andreucci.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessora Emanuela Pedulli annunciano così l’evento: "Il 20 ottobre la città dedica un’intera giornata al ricordo della liberazione cittadina dal nazifascismo e le celebrazioni continueranno anche la settimana successiva. L’occupazione nazifascista e tutti i crimini commessi in quegli anni vanno ricordati sempre, perché possano non accadere mai più".

Contestualmente venerdì La Rete Democratica Antifascista di Cesenatico, presenterà il progetto che illustra come il territorio sia stato protagonista del cammino che ha portato alla democrazia e alla nascita della Costituzione antifascista della Repubblica. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, mette a disposizione di tutti i cittadini un percorso che racconta la situazione della città di Cesenatico negli anni difficili che seguirono l’8 settembre 1943 e il primo dopoguerra. Immagine dopo immagine, sono documentate le vicende drammatiche del conflitto, le violenze della dittatura fascista, il sacrificio dei partigiani, le sofferenze e l’impegno della popolazione. Il filmato sarà proiettato per la prima volta domani sera alle 20.15 sulla facciata del Museo della Marineria e, nei giorni a seguire, sarà possibile vedere la mostra digitale nei luoghi che la ospitano: il Museo della Marineria, il palazzo municipale nell’ingresso della sala consigliare, la Biblioteca e la Galleria comunale d’arte ’Leonardo da Vinci’. Il progetto è rivolto anche alle nuove generazioni, i bambini e le persone giovani, che non hanno vissuto le tragedie del nazifascismo e della seconda guerra mondiale, ma ne hanno soltanto sentito parlare in famiglia, in classe o in occasioni dedicate. La Rete Democratica Antifascista di Cesenatico a ciascuna scuola del territorio consegnerà una copia del video ’Cesenatico Ribelle’, per far si che gli insegnanti, nel rispetto della loro autonomia didattica, possano utilizzarla per le lezioni.