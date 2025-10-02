La Liberazione tra scuola e memoria

Bagno di Romagna, in collaborazione con Anpi Alto Savio e con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, organizza anche quest’anno le celebrazioni per ricordare la Liberazione dal nazifascismo del proprio Comune. Saranno due giorni di iniziative, racchiuse tra domani e sabato. "Domani sera, alle 20,30, a teatro Garibaldi di San Piero - dice il sindaco Enrico Spighi - le celebrazioni avranno inizio con un appuntamento particolarmente significativo. La presentazione della pubblicazione "Bagno di Romagna: un paese sulla Linea Gotica durante il passaggi del fronte". Un lavoro prezioso e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, realizzato con la collaborazione di Anpi Alto Savio, che ripercorre le vicende legate al passaggio del fronte nel nostro territorio e al sacrificio della popolazione civile, con un approfondimento dedicato ai tragici eventi del Carnaio, oggetto della relazione di Giuliano Marcuccini. La pubblicazione assume un valore ancora più rilevante perché raccoglie anche i dieci anni del concorso "La Memoria non è solo ricordo" (2016-2025), avviato dall’amministrazione presieduta dall’ex sindaco Marco Baccini e seguìto con grande dedizione dall’allora assessora Enrica Lazzari, sempre in stretta collaborazione con Anpi Alto Savio nelle persone di Mirta Barchi, Tatiana Locatelli e Claudio Locatelli". "Con un forte pensiero rivolto soprattutto al pubblico giovane e adolescente della nostra comunità - sottolinea poi Spighi - la pubblicazione è arricchita da un apparato iconografico curato da Deborah Mosconi, nel quale confluiscono immagini inedite provenienti da diversi archivi. Dall’Archivio Torquato Nanni all’Archivio Zangheri, dall’Archivio Stefano Valbruzzi a quello dello storico Marco Renzi. Il disegno di copertina è firmato dall’artista concittadino Giulio Camagni".

Sabato alle 9,30, in Largo Moutiers a San Piero, si terrà la tradizionale cerimonia istituzionale per l’81esimo anniversario della Liberazione del Comune. Dopo i saluti del sindaco Spighi e della presidente Anpi Mirta Barchi, i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Bagno e del Liceo scientifico Righi daranno voce ad alcune letture tratte dal volume presentato la sera precedente. La mattinata sarà resa ancora più intensa e partecipata grazie agli interventi musicali della Banda "Santa Cecilia". "Celebrare la Liberazione - dichiara il sindaco Spighi - significa rinnovare un impegno collettivo di memoria e di unità. Quest’anno abbiamo voluto dare ulteriore valore alle celebrazioni con la pubblicazione che ripercorre momenti fondamentali della nostra storia locale, affinché il ricordo diventi occasione di crescita civile e di trasmissione di valori alle nuove generazioni".

gi.mo.