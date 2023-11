La linea Buonguerrieri per FdI: "Nuovi circoli e scuola politica, il partito si allarga a macchia d’olio"

L’onorevole Alice Buonguerrieri è la neoeletta presidente di Fratelli d’Italia di Forlì-Cesena.

Presidente Buonguerrieri, come proseguirà il lavoro per radicare FdI nella provincia?

"Prima di tutto con l’ascolto e il confronto con cittadini, amministratori e corpi intermedi, associazioni di categoria, sindacati. La crescita del partito passa poi dal coinvolgimento di persone competenti, serie e credibilii, anche in previsione delle prossime sfide elettorali. Procederemo con l’apertura di nuovi circoli, eventi pubblici, banchetti, iniziative e con la nuova Scuola di formazione politica. Il partito così si allarga".

Il presidente come Giorgia Meloni, va bene chiamarla così? "Sì, così come preferisco il deputato: sono stata eletta alla Camera dei Deputati e non delle Deputate. Ma il tema non mi appassiona. Alice, va benissimo".

Nel territorio a capo di partiti le donne scarseggiano.

"Nella nostra provincia due parlamentari su tre di centrodestra sono donne, ioi ero prima coordinatore ora presidente di Fratelli d’Italia, ma anche nelle file politiche avversarie ci sono partiti coordinati da donne. La questione non è il genere ma il merito, la politica non ha bisogno genericamente di donne, ma di donne competenti e non mancano: Fratelli d’Italia né è prova provata, visto che il presidente è Giorgia Meloni, distintasi negli anni per competenza, coerenza, coraggio, amor di Patria".

Che cosa pensa della manifestazioni di piazza contro i femminicidi e il patriarcato?

"Fratelli d’Italia è sempre stato in prima linea nella lotta contro la violenza sulle donne, Giorgia Meloni è stata la prima firmataria della proposta di ratifica della convenzione di Istanbul e il Governo, sin dal suo insediamento, ha licenziato provvedimenti fra cui il Ddl femminicidi, che rafforza gli strumenti di prevenzione, accelera i tempi della giustizia e incrementa le pene per i responsabili di questi delitti barbari. La data del nostro congresso provinciale, il 25 novembre, l’abbiamo fatta coincidere con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Ciò detto, chiunque ritenga di voler manifestare pro o contro qualcosa è libero di farlo".

Il riconteggio dei voti nel seggio dove è stata eletta deputata la preoccupa?

"I riconteggi, soprattutto se richiesti tramite ricorso, devono essere fatti. Nessun timore. Qualsiasi scenario si delineerà, potrò continuare a dare il mio contributo sul territorio, essendo stata eletta anche al plurinominale".

Il candidato sindaco di Cesena sarà di Fratelli d’Italia?

"I tavoli provinciali di coalizione stanno lavorando coesi. A Cesena Fratelli d’Italia ha la responsabilità di proporre agli alleati il nome. Manterremo gli impegni e saremo all’altezza delle aspettative dei cittadini".