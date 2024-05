La lista civica del centrodestra: "Siamo partiti dai quartieri, ora vogliamo cambiare la città"

Come per tutte le liste per le comunali di Cesena dell’8 e 9 giugno, anche della civica ’Insieme Casali sindaco’, presentata ieri alla presenza del candidato sindaco di centrodestra Marco Casali, ha colpito la voglia di partecipazione dei candidati in lista, quasi tutti al debutto nell’impegno politico attivo. Sono ventitrè (i nomi nella pagina a fianco) fa cui otto under trenta ,compreso il capolista Fabrizio Faggiotto, il quale ha sottolineato che la lista prosegue il lavoro avviato nel 2019 in occasione delle elezioni di quartiere.

"Si tratta dell’evoluzione naturale del progetto originario - ha spiegato –. Siamo un gruppo giovane, eterogeneo, persone che nel tempo hanno dimostrato spirito di comunità, che non devono nulla a un partito o a un sistema e vogliono portare energie fresche nelle istituzioni e l’alternanza al governo della città. Sosteniamo convintamente Marco Casali, i progetti coincidono".

Fra i candidati anche Fabio Pacifico, vicepresidente al quartiere Dismano. "In questi anni la giunta è venuta nei quartieri per gli eventi e farsi fotografare, ma quando c’era bisogno non c’era. I quartieri sono stati ridotti a Pro Loco propagandistiche". Il candidato sindaco Casali ha definita la lista sostenitrice "la civica più bella in assoluto che dà ancora più forza alla nostra coalizione compatta, al contrario del centrosinistra".

La più giovane è Miriem Abdellhwaid, 19 anni, barista, iscritta a Giurisprudenza. "Voglio dare il mio contributo alla città che amo". Gabriele Rocchi, studente di 22 anni, di Calisese: "Vanno promosse di più le bellezze di Cesena città turistica". Giacomo Donini, ristoratore che ha ospitato in corte Dandini la conferenza ha deprecato lo stato del centro storico. "Lavoro qui da tanti anni come macellaio e ristoratore. Il centro è morto, manca la sicurezza e la ztl di notte non ha senso".

Lilli Giordano si è battuta contro gli autovelox sulla Cervese. "In un incontro – ha dichiarato – il sindaco Lattuca ha sostenuto che grazie all’installazione di due autovelox a Calabrina potranno essere indirizzate risorse al welfare e al volontariato, ma i proventi delle multe non possono essere destinati a opere sulla viabilità". L’agronomo Simone Rustia: "Lavoriamo su difesa del suolo e cura del verde pubblico per una Cesena migliore". Fabrizia Vittori, funzionaria presso la Prefettura. "La sicurezza è la priorità". Luca Valzania, 22 anni, studente di Filosofia. "Sono orgoglioso di vivere a Borello e voglio contribuire a migliorare la mia frazione e la mia città".

Andrea Alessandrini