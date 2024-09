La lista dei candidati del Movimento 5 Stelle sottoposta al giudizio degli iscritti domani

Domani dalle 10 alle 22 si terrà la votazione sul portale del Movimento 5 Stelle per approvare la lista dei candidati per la provincia di Forlì-Cesena, in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre. La lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per la provincia di Forlì-Cesena è così composta: Mauro Frisoni (coordinatore provinciale, Savignano sul Rubicone); Vittorio Valletta (ingegnere, Cesena); Edoardo Rossi (studente universitario, Predappio); Giorgia Pagliarani (infermiera, Cesena); Antonella Alessandri (pensionata, Cesena). "Domani ci avviamo a una scelta importante: approvare la lista dei nostri candidati per le elezioni regionali – commentano i coordinatori regionali Marco Croatti e Gabriele Lanzi –. I nomi proposti rappresentano il meglio della nostra società civile, con competenze ed esperienze pronte a sostenere il futuro della regione. Crediamo che il loro impegno sarà fondamentale per costruire una politica vicina ai cittadini".