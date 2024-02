La lista di Togni e Paesani: "Un progetto ambizioso"

Prima uscita pubblica dello schieramento di centrodestra in vista delle elezioni comunali di giugno. Emiliano Paesani, consigliere comunale, e Denis Togni, storico esponente della Lega di Gambettola, con un comunicato annunciano la nascita della lista civica Uniti per Gambettola e la formazione del suo direttivo composto di sette persone. "Un progetto politico semplice ma ambizioso – dicono Togni e Paesani – con una squadra di persone dotate di specifiche competenze e che provengono da esperienze trasversali".

Oltre a Paesani e Togni fanno parte della squadra: Raffaele Pascucci, classe 1983, presentato come "una vecchia conoscenza della politica gambettolese, già consigliere comunale di area cattolica, libero professionista a Cesena"; Fabio Rossi, classe 1974, architetto, dipendente della Provincia, presidente del gruppo ciclistico Hobby Bike; Alfredo Pellegrino, classe 1984, ufficiale pilota della Aeronautica Militare a Pisignano; Giovanni Fabbri, classe 1983, geometra e project manager in una società di Cesena; Francesca Caruso, classe 1968, farmacista dirigente all’Ospedale Bufalini.

Il gruppo neocostituito afferma che a breve inizierà a lavorare sul territorio organizzando serate in tutte le zone del territorio: "Vogliamo raccogliere le istanze e le osservazioni della cittadinanza che saranno poi trasportate nel programma". La prossima settimana si riunirà nuovamente il direttivo della lista Uniti per Gambettola per ufficializzare chi della squadra sarà il candidato sindaco.

Vincenzo D’Altri