La lista pro-Guidi e il suo simbolo: "Con il gioiello di Villa Torlonia"

A San Mauro Pascoli la lista civica di centro sinistra Per San Mauro, a sostegno della candidatura a sindaco di Moris Guidi, ha presentato, assieme ai referenti locali del Partito Democratico, del M5S e di Rifondazione Comunista, il suo nuovo simbolo elettorale in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Il nuovo simbolo è stato creato con l’intento di rappresentare San Mauro, dal centro al mare, i suoi luoghi e la sua comunità. "Il nostro gioiello culturale: Villa Torlonia, emblema della tradizione, dell’identità e della cultura sammaurese – spiega Guidi –. Poi c’è il mare, che simboleggia l’importanza di San Mauro Mare e della sua vocazione turistica; infine la stringa arcobaleno, che vuole richiamare il tema dell’inclusione, della coesione, di una comunità forte e unita".

Moris Guidi ha detto che a breve verrà ufficialmente presentata alla città anche la lista delle candidate e dei candidati per il Consiglio comunale. Una lista che sarà aperta alla società civile, forte, popolare e pronta a mettersi in gioco per la città.

e. p.