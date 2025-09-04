La lite fuori dalla sede di Casapound. Cinque denunciati per rissa

Dopo la ricostruzione dei fatti accaduti, anche grazie all’ausilio delle immagini fornite dalle telecamere (che peraltro riprendono parti dell’accaduto e non ad esempio la zuffa vera e propria), la polizia è giunta alla conclusione che quella avvenuta venerdì sera fuori del circolo ’La Diavolessa’ sede di Casapound è una rissa tra le parti, e non un’aggressione ad opera degli avventori e dei simpatizzanti del movimento di estrema destra contro tre giovani di colore passanti. Tuttavia la posizione e la versione dei fatti delle parti in causa, è bene precisarlo, restano opposte e i tre giovani hanno presentato denuncia per aggressione e ingiurie razziste.

I fatti. Secondo la ricostruzione della polizia, i tre venticinquenni sono transitati nei pressi del circolo ed è scoppiato un alterco degenerato in zuffa. Sono volate prima e durante la colluttazione ingiurie (fra le altre ’fascistello’ e ’negro di m.’) e la rissa è stata sedata grazie all’intervento di avventori del circolo. Alla luce di quanto emerso, la polizia procederà alla denuncia per rissa a carico dei due giovani avventori del circolo di estrema destra – un ragazzo e una ragazza di poco più di vent’anni (che hanno subito lesioni rispettivamente con prognosi di sei e sette giorni – e a tre venticinquenni (uno di essi ha subito lesioni e contusioni senza giorni di prognosi). La questura invierà gli atti entro questa mattina alla Procura, che valuterà il complesso degli elementi raccolti e valuterà eventuali iniziative.

Intanto si accende la polemica politica, dopo gli interventi del sindaco Enzo Lattuca, del Pd e di Alleanza Verdi Sinistra che avevano deprecato l’atto definendolo a sfondo razzista. Secondo Fratelli d’Italia "non c’è stata alcuna forma di razzismo, né alcuna discriminazione, se non quella del sindaco Lattuca, che continua a guardare la realtà attraverso la lente delle sue esperienze personali, dimenticando l’incarico istituzionale che ricopre", afferma Gigliola Zuccali, capogruppo Fdi. "Ci fa molto piacere che le immagini abbiano accertato che la rissa in questione non ha avuto alcuna matrice razziale – aggiunge - La città non ha problemi di razzismo, ma, al contrario, stia permettendo una sana integrazione". "Che il sindaco nutra livore nei confronti di Casapound e del circolo della Diavolessa è risaputo - prosegue Zuccali – Se lui ha questioni personali nei confronti del circolo, però, tali devono rimanere: non può istituzionalizzare una questione privata".

Andrea Alessandrini