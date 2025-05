La Livio Neri di Cesena ottiene il Certificato di Qualità Platinum Plus dalla FIP

Importante riconoscimento per la ‘Livio Neri’, società cestistica cesenate anche nelle scorse ore si è vista assegnare il ‘certificato di qualità Platinum Plus’ inerente il settore minibasket e firmato dalla Fip, la Federazione Italiana Pallacanestro, che con questo attestato ha voluto valorizzare l’attività delle società quotidianamente impegnate nella promozione del minibasket e della pallacanestro alle nuove generazioni.

"La Livio Neri Asd - si legge nella nota diffusa dal club - , si è dimostrata virtuosa e attenta nel rispettare le regole e le norme previste e pertanto ha ricevuto il certificato di qualità attraverso il quale la Federazione Italiana Pallacanestro riconosce formalmente il livello raggiunto dalla società attraverso l’attività di Minibasket nell’anno sportivo 2024/2025. Siamo dunque stati tra i sodalizi italiani a essere premiati con l’assegnazione del massimo livello di riconosimento. Questo ci rende felici e determinati a continuare il cammino, consapevoli di essere sulla strada giusta, quella che donerà felicità e soddisfazioni ai nostri atleti e a chi li circonda".

La Livio Neri nel suo comunicto ha ringraziato in primis tutti i suoi tesserati e le rispettive famiglie che ogni anno dimostrano di credere nel progetto sportivo ed educativo portato avanti dal club. Sono state citate ovviamente anche tutte le realtà che sostengono il progetto, gli staff tecnici e i dirigenti, partendo da "Pietro, Cecilia, Livio, Andrea, Fulvio, Carlo e gli amici di una vita che insieme, hanno pensato e creato un luogo unico, a misura di bambino e bambina, il luogo che Livio desiderava per la sua città".

La società, ribadendo di voler continuare su questa strada nel suo percorso di radicamento nel territorio, ha confermato anche il suo metodo di approccio coi propri tesserati: "Crediamo molto nell’insegnare la pallacanestro principalmente come strumento per una buona educazione e non come fine ultimo".

Alla pallacanestro si affianca una serie di proposte parallele che prevedono, tra le altre cose, scambio libri, pet therapy, minibasket in inglese e yoga per bambini. Tutti progetti che negli anni hanno caratterizzato l’innovativo approccio della ’Livio Neri’ e che il club continua a rivendicare nell’ottica di fornire ai suoi tesserati un approccio multidisciplinare.