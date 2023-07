’La Locandiera’ di Goldoni in ricordo di Silvia Ruscelli

di Edoardo Turci

Uno spettacolo teatrale all’Arena plautina di Sarsina con soli medici per ricordare la collega Silvia Ruscelli. Domenica alle 21.30 la compagnia teatrale ’Dica33’ formata unicamente da medici sarà in scena con lo spettacolo ’La Locandiera’ di Carlo Goldoni. Formatasi nel 2018, la compagnia si è riunita quest’anno in memoria di Silvia Ruscelli, stimata oncologa dell’Irst di Meldola deceduta lo scorso anno in un incidente stradale assieme al marito Ugo Beltrammi. La coppia ha avuto un terribile incidente in moto mentre si stava recando al concerto di Vasco a Trento. Silvia Ruscelli era stata una delle fondatrici della compagnia teatrale e aveva recitato nello spettacolo ’Medico per Forza’ di Moliere (2018). I colleghi hanno deciso di ripresentarsi in scena per ricordarla e per raccogliere fondi per le tre figlie della coppia.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione romagnola Ricerca Tumori, il patrocinio del Comune e della pro loco di Sarsina, ed è sponsorizzato dalla Bcc di Sarsina, dalle aziende ValSavio e DigiMake. Il cast è composto dai medici Davide Bruschi, Donato Calista, Elisabetta Cicognani, Filippo Collinelli, Alessandra Foschi, Elena Magnani, Massimo Magnani e Sandra Schianchi.

"Siamo emozionati – sottolineano i medici – durante la vendita dei biglietti abbiamo sentito il calore e l’affetto di parenti, amici e dei tanti pazienti. A darci una spinta emotiva ulteriore è il ricordo della nostra amata Silvia. A lei vogliamo dedicare questa serata". La regia è di Massimo Boncompagni.

Edoardo Turci