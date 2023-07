"La lode è stata una grande sopresa Spero di tornare qui come insegnante"

Sogna di tornare al liceo ‘Monti’ ma in veste di insegnante Maria Laura Pandolfini della 5 Cc indirizzo classico. Il suo diploma da ‘100 e lode’ è un ottimo biglietto da visita per entrare alla Facoltà di Lettere classiche a Bologna. "Sarò l’unica della mia classe che continuerà a studiare greco e latino — dice —. Se fare il liceo Classico oggi ha ancora senso? Certamente, d’altronde queste sono le nostre radici: la nostra cultura e il nostro vocabolario provengono prevalentemente dal greco e dal latino. È un po’ come vedere le nostre foto da bambini. Come hanno fatto con me i miei incredibili professori, vorrei anch’io un giorno fare amare queste materie ai giovanissimi. Quando sono entrata al liceo non sapevo cosa avrei fatto da grande, è stata una meravigliosa rivelazione". Anche a una bravissima come lei la maturità ha fatto un po’ paura. "Il colloquio è durato un’oretta a causa di alcuni problemi tecnici — ricorda Maria Laura Pandolfini —. Stare lì dentro è stato un po’ ansioso, ma la commissione ha saputo mettermi a mio agio, è stata gentile e comprensiva. E la lode è stata una sorpresa davvero inaspettata".