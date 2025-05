La lotta alla mafia a scuola, omaggio a Falcone

La riviera ospita un importante appuntamento dedicato al tema "Legalità e coraggio civile". Accadrà giovedì 22 maggio, quando a Cesenatico si terrà un incontro con il magistrato Catello Maresca, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata. È un evento di rilievo civico e culturale, che si svolgerà presso la scuola elementare di Villamarina e si inserisce in un percorso educativo e di sensibilizzazione sui temi della giustizia e della lotta alle mafie. A dialogare con il magistrato Maresca saranno i bambini della 5ªB, i quali hanno scritto delle poesie e delle riflessioni sul rispetto delle regole e l’impegno personale, come strumenti di cambiamento. Tutto quanto scritto dagli scolari è stato raccolto in un libro a cura dell’insegnante Patrizia Gregori. Anche l’insegnante Tiziana Scimone della 5ªC ha pubblicato un libro. Le voci dei bambini, con la loro forza autentica, si fanno così protagoniste di un messaggio potente, perchè la legalità si costruisce insieme, a partire dai banchi di scuola. Alle 9 del mattino il dirigente scolastico Saverio Gallizzi invita la cittadinanza all’inaugurazione dell’Albero di Giovanni Falcone, una pianta per il futuro simbolo di rinascita e di speranza. La giornata sarà anche scandita da due momenti simbolici e carichi di significato. Verrà infatti inaugurato il busto di Giovanni Falcone, opera dello scultore Gildo Torelli, con un omaggio forte e tangibile all’uomo simbolo della lotta alla mafia. A seguire sarà celebrato anche L’albero di Giovanni Falcone, un’opera realizzata dallo scultore Erich Turroni, decorata con le impronte delle mani dei bambini di quinta, in un gesto semplice, ma carico di significato, che unisce memoria e futuro, in un abbraccio collettivo alla legalità.

L’incontro con Maresca è l’occasione preziosa per ascoltare dalla viva voce di un protagonista della lotta alla camorra, cosa significhi davvero ’fare legalità’ sul campo, affrontando rischi e responsabilità, ma anche con la consapevolezza di contribuire a costruire un futuro migliore. L’appuntamento del 22 maggio vuole dunque essere un momento di confronto, ma anche di speranza, un invito a credere che la legalità non è solo un valore da proclamare, ma una forza concreta da vivere, soprattutto attraverso l’impegno e la voce delle nuove generazioni. Sul tema "Le giornate della legalità", la Uil ha organizzato un incontro che si terrà il giorno prima, mercoledì 21 maggio, alle 15, al Palazzo del turismo Primo Grassi, dove interverranno il magistrato Catello Maresca, il presidente nazionale di Ital Uil Giuliano Zignani, il segretario generale della Uil Trasporti nazionale Marco Verzari, i sindaci Matteo Gozzoli di Cesenatico e Nicola Cesari di Sorbolo-Mezzani.

Giacomo Mascellani