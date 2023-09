La lotteria della solidarietà: "Sosteniamo il volontariato"

Un evento che torna puntuale come ogni anno e che si propone di raccogliere fondi per le associazioni non profit locali. È partita la 23esima edizione della Lotteria della Solidarietà, evento di raccolta fondi, promosso dall’associazione Amici di don Dario, insieme al Consorzio Solidarietà sociale di Forlì Cesena e a VolontaRomagna. L’iniziativa, ideata da don Dario Ciani per il territorio forlivese, è approdata nel Cesenate a partire dal 2021. L’evento presenta quali media partners il Resto del Carlino, il Corriere Romagna e Forlì Today, ed è sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, dalla Bcc Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e da diverse imprese ed esercizi commerciali del territorio. In più ha ottenuto il patrocinio dei comuni di Cesena, Forlì, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Castrocaro Terme - Terra del Sole e Galeata.

Attraverso la vendita di biglietti del costo di 1 euro, gli organismi del terzo settore potranno autofinanziare i propri progetti. "E’ uno strumento di raccolta fondi a favore del volontariato - spiega Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - il 70% del valore dei biglietti è destinato agli enti che hanno provveduto alla vendita. Il restante 30%, tolti i costi di gestione, è elargito a progetti sociali presentati dalle associazioni". La lotteria, consente alle realtà del mondo non profit aderenti all’iniziativa, di presentare un proprio progetto di valenza sociale. Fra i progetti solidali presentati verrà valorizzato il Progetto Fondo Carcere, gestito da don Enzo Zannoni, cappellano della casa circondariale di Forlì, che ha raccolto l’eredità dello stesso Don Dario in questa importante missione.

Ben 150 i premi in palio che saranno estratti il prossimo 26 gennaio: per il primo posto un buono vacanza Club del Sole da 1.500 euro, per il secondo e terzo buoni acquisto di 600 e 300 euro spendibili presso il centro radio e tv Casadei Expert.Tra i premi della lotteria anche diversi buoni spesa al supermercato Conad, che da anni sostiene l’iniziativa. Ogni biglietto, del costo di un euro, presenta inoltre 13 coupon per la consumazione gratuita di prodotti (7 caffè e una piadina) e per l’ingresso a 4 musei del territorio. "Questa lotteria è un’iniziativa di comunità perché coinvolge diversi comuni, le associazioni e le imprese del territorio che credono in questa realtà - ha detto Lisa Stoppa di VolontaRomagna - l’impegno delle associazioni viene ripagato da un ritorno di fondi, di cui si ha sempre bisogno soprattutto in un momento complicato per la vendita, dietro al gesto di comprare il biglietto c’è un modello di società fatto di gratuità, collaborazione e non egoismo".

"Ci rende orgogliosi partecipare a questa lotteria - ha detto l’assessore alla cultura e inclusione del Comune di Cesena Carlo Verona -, Cesena e la Romagna da anni si distinguono per le tante associazioni di volontariato presenti sul territorio e questa lotteria diventa anche l’occasione per creare una rete tra le amministrazioni e permette di lavorare nel territorio attorno a temi diversi". Nell’edizione dello scorso anno sono stati venduti 43.832 biglietti, mentre i contributi erogati complessivamente sono stati 38.182 euro. Tra i progetti che hanno ricevuto contributi dalla lotteria sono stati ’Fuoriclasse, ma con classe’, promosso dall’associazione il Pellicano Aps di Cesena (2.500 euro), ’Icontriamoci: laboratori e incontri alla Casa Santa Monica’ promosso dalla cooperativa sociale Paolo Babini (1.500 euro), oltre al consueto contributo di 1.500 euro al Fondo Carcere. La vendita dei biglietti si protrarrà fino all’estrazione presso la sede di VolontaRomagna, via Serraglio 18, email: info.forlicesenavolontaromagna.it.

Annamaria Senni