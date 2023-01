La lotteria solidale sbanca: 160mila euro per l’Irst

Nelle tre province romagnole si è tenuta l’estrazione dei 66 biglietti vincenti della lotteria dello Ior ’A Natale vinci per aiutare’, per sostenere la ricerca dell’Irst di Meldola a favore dei pazienti oncologici sul’’immunoterapia che utilizza le potenzialità del nostro sistema immunitario per riconoscere e combattere la malattia. Per il Forlì-Cesena l’estrazione si è tenuta al centro commerciale Montefiore. Sono stati distribuiti 52504 biglietti su 60000 disponibili, di cui 17.753 nella provincia di Forlì-Cesena: incasso di più di 131mila euro a cui se ne aggiungono 35.600 euro dagli sponsor.

Tra questi Conad, Bcc ravennate forlivese e imolese, Orto Mio - Le Piante da Orto, Le Befane Shopping Centre, Rossi Ortofrutta, Banca Malatestiana, Gruppo SGR, Assicoop Romagna Futura e alle concessionarie Ren-Auto Piraccini, Moreno e Pulzoni Antonelli. L’importo devoluto allo Ior ammonta a 167mila. "Una cifra che fa capire quanto in Romagna sia chiaro che, chi riceve una diagnosi di tumore nonviene lasciato indietro – spiega il direttore Generale Ior, Fabrizio Miserocchi –.I biglietti non vincenti diventano buoni-sconto di pari valore per la spesa nei Conad romagnoli da ieri al 26 febbraio".

Ecco i biglietti vincenti nella provincia di Forlì-Cesena, esigibili entro 90 giorni. Automobile Fiat Panda: 44727. Ombrellone e 2 lettini per stagione 2023 in uno stabilimento a scelta nel comune di Cesenatico: 33191. Computer portatile Lenovo: 36841. Soggiorno in trilocale al Campeggio Villaggio Turistico Baia Calenella (Vico del Gargano in provincia di Foggia): 47345. Weekend in un capoluogo italiano in Hotel 4 stelle con guida privata per visita città per due persone compresa colazione: 39684.Stampante Konica Minolta 4000I: 36504. Buono spesa 300 euro presso Marcosport Cesena: 39757. Cena gourmand vini inclusi al Relais Villa Margherita e Ristorante Magnolia per due persone: 43159

Buono spesa da 300 euro presso Gommauto Forlì: 47573. Buono spesa da 250 euro presso Conad Bengasi Forlì: 35653. Borsa Campomaggio&Caterina Lucchi: 43636,. Cena per due persone al Ristorante Terre Alte: 48499. Confezione prodotti Coldiretti: 44718. Buono spesa 150 euro per l’acquisto di una bicicletta presso Alice Bike Cesena: 43636. Montalatte professionale: 42591.

Pernottamento B&B con ingresso in piscina e SPA per 1 persona presso Terme Bagno di Romagna: 49103. Voucher ingresso mostra San Domenico e cena all’Osteria Don Abbondio Forlì per due persone: 37374. Cesto prodotti cioccolato artigianale: 31649. Due lezioni di pilates in coppia presso Just Pilates Cesena: 39152. Pacchetto taglio, piega, trattamento e Phon presso Parrucchiera Cristina Snc di Cristina Guzzon a Cesena: 37405. Buono da 100 euro per occhiali da vista presso Ottica Giuliani Forlì: 32443 Abbonamento per un mese presso Fit Express Cesena: 31915