La Luna del raccolta brilla a Cesenatico

La Luna Piena del Raccolto, così definita poichè è la luna piena più vicina all’equinozio d’autunno, è apparsa particolarmente luminosa nel cielo limpido di Cesenatico tra il 29 e il 30 settembre. Questa particolare immagine è stata immortalata nelle fotografie di Lia Briganti, la quale ha accolto la luna all’apogeo della sua luminosità già verso ovest, dalla terrazza della sua abitazione nel centro storico di Cesenatico a mezzanotte e 45 minuti di quella notte. La Luna Piena del Raccolto è la quarta e ultima Superluna del 2023 e non è così vicina alla terra come la Superluna Blu del 31 agosto scorso, tuttavia la sua luminosità e la sua posizione entro il 90 per cento del punto di avvicinamento maggiore alla terra, la collocano tra le quattro superlune del 2023. L’equinozio d’autunno quest’anno si é verificato il 23 settembre alle ore 8.50. La Superluna del 29 settembre é definita Luna del Raccolto dalla tradizione anglosassone, mentre nel Nord America é conosciuta anche come Luna del Mais, che é il raccolto dominante. La Luna del Raccolto é ricordata per la sua luminosità, poichè nell’emisfero settentrionale di cui l’Europa fa parte, sorge quasi allo stesso orario per diverse notti vicine all’equinozio d’autunno e non a distanza di 50 minuti dalla notte precedente come accade invece nelle altri parti dell’anno. Dunque il nome di Luna del Raccolto é ben meritato, poichè la luna piena splende nella sua chiara luminosità tutta la notte e questo plenilunio é storicamente associato ai raccolti fino a tarda notte degli agricoltori.

g.m.