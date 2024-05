La Madonna di Bertinoro aspetta da 13 anni

Questa è la storia di una Madonna che da 13 anni aspetta di trovare una collocazione in cima al colle di Bertinoro. Infatti è dal 18 gennaio 2011 che l’architetto-scultore cesenate Alessandro Savelli aspetta dal Comune di Bertinoro, località che che Alteo Dolcini definì la capitale morale della Romagna, il permesso di collocare in una posizione che le dia adeguata visibilità la scultura ‘Nostra Signora di Romagna’ che un’azienda bertinorese commissionò all’architetto per regalarla alla comunità.

Alessandro Savelli è un artista ben noto in Romagna: è l’autore della ‘Madonna del Mare’ alta tre metri e mezzo, posta in cima al porto di Milano Marittima, della ‘Madonna del terzo millenio’ a Cesena in piazzale Pertini e della ‘Madonna di Montegelli’ a Sogliano, alte entrambe tre metri, oltre a numerosi monumenti in altre località. Nonostante questi precedenti e nonostante i permessi avuti da tutti gli uffici preposti (Diocesi, Sovrintendenza,Pro-loco e commissione edilizia) e il costo zero per il Comune, la sindaca Gessica Allegni a tutt’oggi non ha rilasciato l’autorizzazione per procedere all’installazione senza dare alcuna spiegazione. Il precedente sindaco Gabriele Fratto aveva proposto la collocazione nella frazione Panighina, ma il luogo è inadatto poiché questa, come tutte le sculture dell’architetto Savelli, sono in acciaio inox, un materiale che dura nel tempo, brilla sempre e suggerisce lo splendore e la grandezza della Madonna che non teme lo scorrere e l’usura del tempo, ma in più gira su se stessa poiché il manto assurro funziona come una vela.

"Anche quella pensata per Bertinoro – dice Savelli – avrebbe avuto le stesse caratteristiche perchè realizzata in acciaio inox. La forma molto particolare e stilizzata è nata dall’osservazione che in Romagna nelle case di campagna si usava mettere sui camini una lamina metallica a forma di gallo che il vento faceva girare su se stessa e così è nata una Madonna girevole che risolse anche il problema di posizionarla verso il monte o verso il mare; è per questo motivo che deve essere posta in alto in una zona esposta alvento".

All’autore interessa l’essenzialità: "L’opera – spiega – è il risultato di una sinteticità estrema dal punto di vista del progetto formale e concettuale. Questa scultura va oltre la realtà riducendola una semplificazione di segni suggerita da una intuizione, da una certa armonia e anche da un ritmo della forma per cui ho voluto sottolineare solo i contorni della Madre Celeste e del Bambin Gesù per far risaltare l’assenza dei limiti umani in loro. Fra i due non c’è interruzione perché li unisce l’amore che fa di loro una sola cosa. Non nascondo che questa statua vuole essere anche una provocazione: viviamo in un mondo in cui tutti guardano ma pochi vedono, e allora io ho voluto realizzare una statua che inducesse a una riflessione".