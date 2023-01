La mafia non si vede? Allora vuol dire che c’è...

Caro lettore, il suo ragionamento mi pare un po’ contorto. Ma se ho capito dove vuole arrivare, lei intende che la prova della presenza della mafia sia proprio l’assenza di notizie sulla mafia. E questo sarebbe la prova della ’colpa’ di un diffuso favoreggiamento alle infiltrazioni criminali. Siamo in pieno complottismo. La realtà è molto più semplice: la mafia, e la criminalità organizzata in genere, non sono più (se mai lo state esclusivamente) ’patrimonio’ delle regioni meridionali. Semplicemente i metodi di azione e di insediamento sono diversi. C’è la mafia in Romagna? Ma certo: lo hanno provato nel corso degli anni operazioni di polizia e sequestri (identificando soprattutto la presenza della ’Ndrangheta calabrese). Qui da noi la ‘presa’ sul territorio è più sfuggente che altrove (ad esempio nel nord dell’Emilia) e probabilmente le organizzazioni criminali preferiscono mantenere qui un clima più ‘tranquillo’ per dedicarsi maggiormente al business e al riciclaggio. Non ha bisogno di intimidire né di particolari connivenze popolari. La mafia mantiene i suoi caratteri violenti e sanguinari, certo, ma la nuova frontiere del crimine è la contaminazione del mondo delle imprese e degli affari. Un fenomeno egualmente pericoloso e contro il quale occorre la reazione delle istituzioni e dei cittadini.