"La mafia si può sconfiggere con l’istruzione"

Il 18 Gennaio al teatro Moderno di Savignano Sul Rubicone si è tenuto un incontro sulla mafia, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Savignano. I ragazzi hanno trascorso la mattinata con Fiammetta Borsellino, la figlia del famoso magistrato Paolo Borsellino e Pippo Giordano, ex ispettore della Dia che ha lavorato a fianco di Borsellino e Falcone. Tutte le classi si sono impegnate alla preparazione dell’incontro, realizzando diversi contributi. Entrando nel corridoio d’ingresso del Teatro potevano essere visionati i tanti disegni e collage, realizzati dagli studenti della primaria e della secondaria di primo grado, sulle poltrone del teatro erano stati posizionati i cruciverba a tema che avevamo fatto noi di III C per introdurre i partecipanti all’evento. Finalmente l’incontro è iniziato e sono stati mostrati due cortometraggi delle classi III B e III G, che mostravano persone celebri che hanno lottato contro la mafia. Inizialmente Fiammetta ci ha detto che oggi la mafia c’è anche senza le stragi e gli omicidi, che non solo fa affari con il riciclaggio, con il traffico di droga, ma che addirittura investe in Borsa. Ci ha fatto capire che la mafia si nutre del consenso giovanile, che le sue attività illecite come lo spaccio di droga, sono...