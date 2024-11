La magia del ’Bosco d’incanto’ per Natale

A Gambettola un bosco d’incanto con "Natale nel Bosco 2024". Il programma delle festività natalizie tra eventi, mostre, spettacoli, musica, presepi artistici, libri, tombole e appuntamenti per bambini e famiglie. Domenica l’accensione delle luminarie darà il via alla rassegna che si concluderà il 20 gennaio 2025. "Anche quest’anno il Natale a Gambettola sarà caratterizzato da un ricco programma di eventi – annunciano il sindaco Eugenio Battistini e la vicesindaca con delega alla cultura Serena Zavalloni — Un lavoro collettivo, frutto della collaborazione tra Assessorato alla Cultura e associazioni culturali". I primi spettacoli del lunghissimo programma partono domenica 1 dicembre con Bosco d’Incanto, luminarie curate dall’Associazione "Nonsoloruggine" e Il Magico Natale con Bimbobell; "Giocherellando", mostra sul Natale, trucchi a tema natalizio con Arianna Berlini; "Il Paggio dei Clerici Vagantes"; "Jolie & Co." in concerto; fire performance e teatro di strada con "Focolaie". Nella mattinata di domenica 8, sessione straordinaria del Mercato ambulante, nel pomeriggio in Piazza Pertini "Albero gentile di Onnon": festa per piccoli e grandi a cura di Aps La Scacchiera di Onnon; Idea Coop, Gambettola Eventi, Consorzio Revisioni Cesenate e Citrus inaugureranno l’Albero di Natale in Piazza Pertini, a seguire alle 17 animazione e buffet per tutti. Giovedì 19 alle ore 20:30 al Centro Sociale "A. Ravaldini", Concerto di Natale della Corale delle Voci Bianche diretta dal Maestro Mauro Cacchi. Domenica 22 dalle 15 alle 17, sfilata natalizia del Corpo Bandistico "Città di Gambettola. Giovedì 26 ore 18, Chiesa Parrocchiale di S. Egidio Abate: Concerto di Natale del Coro "A. Vivaldi". Venerdì 3 e sabato 4 gennaio 2025 dalle ore 8 alle ore 17 all’Ex Macello appuntamento con Christmas Musical Camp, due giorni di divertimento a suon di "musical" della associazione "Quattro Quarti". Lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 15 al Centro Parrocchiale Fulgor Festa dei Nonni per tutti i bambini. Lunedì 6 gennaio e Domenica 12 gennaio alle ore 15:30, in Piazza Foro Boario l’Associazione Folclore Gambettolese presenta la Rassegna dei Pasquaroli, e domenica 12 gennaio ore16:00 al Centro Sociale Ravaldini, l’Associazione Ravaldini presenta la Festa della Pasquella. Domenica 19 gennaio alle ore 21, "Buon compleanno Federico" grande conclusione della rassegna con la celebrazione dell’anniversario della nascita di Federico Fellini (nato il 20 gennaio 1920).

Vincenzo D’Altri