La magia del cinema è tornata a Savignano

Il cinema sul grande schermo torna in città a Savignano sul Rubicone con un’apertura a lungo attesa dai cinefili e da tutti i cittadini. Ieri il Cinema Teatro Moderno, sala storica di Savignano sul Rubicone appartenente al circuito ACEC, ha riaperto al pubblico con una nuova programmazione a cura dell’Associazione Culturale Dogville, attiva dal 2013 e già responsabile delle attività cinematografiche del Supercinema di Santarcangelo di Romagna per un decennio.

Per la serata inaugurale è stato proiettato "Amarcord" di Federico Fellini, in una versione restaurata realizzata dalla Cineteca di Bologna in collaborazione con Cristaldifilm, con il sostegno di YOOX e con il contributo del Comune di Rimini. Il 18 dicembre 1973 nelle sale italiane veniva proiettato "Amarcord", quello che sarebbe stato ricordato come la più autobiografica delle opere del regista riminese.

Le attività del Cinema Teatro Moderno hanno ripreso regolarmente, la sala è aperta al pubblico il martedì, sabato e domenica. La programmazione curata da Dogville sarà costituita da due sezioni autonome: il martedì verranno proposti film in versione restaurata, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. La programmazione dei fine settimana, invece, sarà dedicata ai film in prima visione, con incontri con registi e attori. Inoltre, verranno dedicate delle proiezioni speciali di film d’animazione adatti al pubblico più giovane e alle loro famiglie.

Ha detto don Piergiorgio Farina, parroco della Chiesa di Santa Lucia proprietaria della sala cinematografica: "Ero preoccupato per il fatto che, come parrocchia, non saremmo stati in grado di tenere aperto il Cinema Teatro Moderno per realizzare una stagione cinematografica. Ringrazio l’amministrazione comunale per l’appoggio che ci ha dato nel cercare una soluzione. Dogville ci ha dato la disponibilità di mettere la propria esperienza di anni di lavoro al Supercinema di Santarcangelo a servizio anche della nostra sala. Per il buon lavoro già svolto sono certo che avranno buoni risultati anche qui a Savignano". Il programma del cartellone cinematografico del Moderno è molto intenso per il periodo delle festività natalizie e di fine anno tradizionalmente dedicate alle serate al cinema. Ecco le prossime proiezioni: lunedì 25 dicembre alle 16.30 "Prendi ilvolo" di B.Renner, G.Homsy (82’) e alle 21 "Cento Domeniche" di Antonio Albanese (94’); martedì 26 alle 16.30 "Prendi il volo" e alle 19 "Cento Domeniche". Sabato 30 alle 21 "Tutti a parte mio marito" di Caroline Vignal (97)’. domenica 31 alle 16.30 "Prendi il volo" e alle 19 "Tutti a parte mio marito". Martedì 2 gennaio alle 21 "Pasang: all’ombra dell’Everest" di Nancy Svendsen (71’) Premio Mario Bello 2023 del Centro di cinematografia e Cineteca del Club Alpino Italiano. Sabato 6 alle 21 "Adagio" di Stefano Sollima (127’); domenica 7 "Yuku e il fiore dell’himalaya" di Arnaud Demuynck (66’) alle 19 "Adagio". Tariffe: intero 7 euro, ridotto over 65 e under 30 6 euro, soci Cinema Teatro Moderno FIC 4 euro, bambini fino a 3 anni gratuito; persone con disabilità gratuito e accompagnatori 6 euro; tessera Cinema Teatro Moderno / FIC 10 euro (validità annuale, dà diritto al biglietto ridotto e all’ingresso gratuito per eventi dedicati). Info: www.cinemateatromoderno.it, mail cine.dogville@gmail.com, tel 331.7357720