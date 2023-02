La magia del Moulin Rouge

’Spettacolo spettacolare’, il nuovo lavoro della compagnia teatrale Ndo di Ivan Boschi, che trasformerà il teatro comunale di Cesenatico in un quartiere di Parigi. Il nuovo musical ispirato al mitico Moulin Rouge, in versione rinnovata è stato accolto da un grande successo di pubblico, visto che le quattro serate in calendario, da stasera a domenica, tutte con inizio alle 21 e la domenica alle 16, vedono il tutto esaurito. Sul palco i protagonisti saranno 23 donne e uomini, che coinvolgeranno gli spettatori in un mondo di splendore e romanticismo, di eccessi, di sfarzo, grandiosità, gloria e ritmo, in cui bohémien e aristocratici si trovano nello stesso ambiente e si divertono. Il capolavoro cinematografico di Baz Luhrmann prende vita sul palco nella veste di ’Spettacolo spettacolare’, remixato in un nuovo profilo musicale stravagante. Ne viene fuori una celebrazione della verità, della bellezza, della libertà e, soprattutto, dell’amore, definito dallo stesso Boschi "uno stato mentale, un qualcosa che è più di un semplice musical". Nelle serate di spettacolo saranno disponibili esclusivamente i posti che non saranno confermati dalle prevendite. Chi non riuscirà a partecipare, potrà farlo la prossima estate, in quanto il regista è già al lavoro sul prossimo progetto teatrale, rinnovando la collaborazione con la scuola di danza Retroplaco di Cesenatico.

Giacomo Mascellani