La magia del presepe di Poggio alla Lastra

Nel suggestivo piccolo borgo di Poggio alla Lastra, incastonato nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, ha avuto luogo la cerimonia del taglio del nastro per l’inaugurazione del "Presepe di Poggio". Lo comunicano gli operatori del vicino Rifugio Trappisa di Sotto, che aggiungono: "Anni fa, gli abitanti di Poggio alla Lastra hanno dato vita a questa splendida tradizione e, con dedizione e passione, continuano a realizzarla ogni Natale. Noi non possiamo fare a meno di aiutarli, perché è una magìa che merita di essere condivisa". "Una atmosfera unica – aggiungono, assieme agli abitanti di Poggio alla Lastra, gli operatori del Rifugio Trappisa,- ha accolto i tanti partecipanti al taglio del nastro, cui è seguito un caldo brulè e un buffet, preparato dalla comunità di Poggio. Le statue del presepe, a grandezza naturale, artisticamente collocate fra le caratteristiche antiche case del borgo di Poggio, rendono questo presepe un simbolo del Natale non solo in tutta la vallata del Bidente, ma anche in quella confinante dell’alta Valle del Savio".

"Venendo, in particolare, alla varie fasi della impegnativa artistica creazione e costruzione delle grandi statue dei tradizionali personaggi che formano e popolano la Natività – dicono, a conclusione, i promotori della encomiabile iniziativa che fluisce armonicamente fra sacro e popolare –, la sua completa realizzazione si dipana ogni anno, per vari mesi, in un lavoro di squadra, che mette in connubio abitanti e amici del borgo, per dar vita a un’esperienza indimenticabile. Venite a vivere la magìa del Poggio e del suo bellissimo presepe".