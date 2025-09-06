La magia della voce al festival Fu Me. Mattatori Granata e Celestini

Proseguono gli appuntamenti del Festival Fu Me intitolato "Città viva" che anima il fine settimana con eventi culturali, artistici e di aggregazione al chiostro di San Francesco, tra i quali spiccano i nomi degli attori Tindaro Granata e Ascanio Celestini. Sabato alle 19, a ingresso gratuito, concerto della cantautrice romagnola Denise Battaglia che presenterà i suoi lavori alternandoli a brani di Mina, introducendo così il pubblico allo spettacolo successivo: alle 21 infatti, andrà in scena "Vorrei una voce" scritto, diretto e interpretato da Tindaro Granata, attore e regista siciliano tra le voci più originali del teatro contemporaneo. Il testo nasce dall’esperienza di un laboratorio teatrale condotto con le detenute all’interno della Casa Circondariale di Messina. Ne è scaturito un racconto corale di voci femminili. L’uso del playback sulle canzoni dell’ultimo concerto live di Mina, diventa così un ponte tra il dentro e il fuori, tra l’assenza e la possibilità di espressione. Domenica, alle 19, l’associazione femminista Period Think Tank dialogherà con Marianna Tonellato, presentando l’Atlante di Genere di Bologna, frutto della collaborazione tra istituzioni e società civile, a cura di Apeiron odv, Biblioteca Oltre le Differenze e Limo aps. Alle ore 21 l’atteso spettacolo "Poveri cristi", di e con Ascanio Celestini, accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica (produzione Fabbrica e Teatro Carcano). Tratto dall’omonimo libro dell’artista romano, tra le voci più autorevoli del teatro di narrazione in Italia, lo spettacolo è un intenso affresco di personaggi e destini che racconta i prodigi della solidarietà tra gli umili che popolano i margini delle nostre metropoli. "Il prodigio di chi è stato schifato, di chi è stato menato, schiavizzato, incarcerato e torturato, stuprato, ammazzato e poi dimenticato. E nonostante questo è incapace di diventare cattivo. Perché se hai una piccola verità, devi avere il coraggio di pronunciarla".

Lunedì, alle 21, visita al Cimitero urbano monumentale, a cura di Franco Spazzoli e della delegazione FAI. L’iniziativa, gratuita su prenotazione (massimo 25 persone), prevede il ritrovo presso l’ingresso principale in via Giovanni Pacchioni alla scoperta di un luogo sacro e di grande valore storico e culturale.

Raffaella Candoli