La magia e la comicità di Politi allo Zecchino d’Oro

Anche quest’anno Alessandro Politi, 47enne, cabarettista, attore, showman e scrittore, salito alla ribalta per Il Grande Mago a Zelig con il classico gonnellino scozzese, sarà di nuovo protagonista allo Zecchino d’Oro.

Come è nata la sua partecipazione alla manifestazione canora dei bambini?

"Sono 13 anni che partecipo, mi chiamano, ma non mi fanno mai cantare (ride: ndr). La magia si unisce alle canzoni dei bambini. Mi sono trovato bene con i frati, con il direttore artistico Carlo Conti con il quale collaboro da oltre dieci anni e con i conduttori Carolina Benvenga e Andrea Dianetti".

Fra un Zecchino e l’altro è stato invitato a talent all’estero? "Dopo la Spagna con TeleCinco e la Romania con iUmor, sono stato nella Repubblica Ceca per il loro talent e prossimamente andrò in Bulgaria".

Come nacque l’idea del gonnelino scozzese?

"Da piccolo vidi un film con Stanlio e Ollio dove vestivano un gonnellino scozzese. Un’immagine che mi impressionò molto e quando nel 1997 iniziai la mia carriera di comico, indossai il primo gonnellino. E da quel momento non l’ho più tolto. Sul palco naturalmente".

Quali novità porterà allo Zecchino d’Oro 2023?

"Nuovi numeri di magia comica molto divertenti. Lo Zecchino d’Oro torna in diretta su Rai Uno da questa sera a domenica prossima dalle 17 alle 19".

Cosa farà in futuro?

"Continuerò a fare spettacoli in piazze e teatri. Sto anche lavorando a progetti per spettacoli televisivi per il 2024".