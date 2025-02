La Malatestiana capitale del gioco da tavolo

Il mondo dei giochi da tavolo sta per invadere la Malatestiana. Domani, dalle prime ore del mattino fino a tarda notte, la biblioteca si trasformerà in un vivace hub creativo con la prima edizione di “Ideag Cesena”. L’evento, dedicato a giocatori, appassionati e soprattutto autori di giochi, offrirà un’occasione unica per testare nuove idee, confrontarsi con esperti del settore e scoprire le ultime novità nel mondo del game design. L’acronimo Ideag sta per “Incontro DEgli Autori di Giochi”, e rappresenta una serie di eventi non-profit che si svolgono in diverse città italiane. L’obiettivo principale è quello di creare un ambiente favorevole allo scambio di idee e alla crescita professionale degli autori di giochi. Cesena, con la sua ricca tradizione culturale, si rivela la cornice perfetta per questa iniziativa.

La giornata sarà scandita da una serie di attività coinvolgenti. A partire dalle 9 i visitatori potranno partecipare a sessioni di playtesting, dove avranno l’opportunità di provare giochi inediti e fornire feedback preziosi agli autori. Saranno inoltre presenti esperti del settore, pronti a condividere consigli e suggerimenti per migliorare i progetti ludici. Nel pomeriggio, il “Malatestiana Gaming Social Talk” offrirà una serie di incontri e tavole rotonde per discutere del ruolo del gioco come strumento educativo, creativo e sociale. Tra gli ospiti di spicco ci saranno Filippo Vincenzi, curatore del programma, Michele Dotti, esperto di comunicazione, e Michele Gelli, pioniere delle Escape Room in Italia. La serata culminerà con il “Malatestiana Gaming”, una sessione di gioco libero che si protrarrà fino a mezzanotte. Sotto la guida dello staff di Area Games, esperti del settore con esperienza in eventi come Lucca Comics e Play Modena, i partecipanti potranno esplorare e divertirsi con i migliori giochi da tavolo.