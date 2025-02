La Malatestiana presenta il progetto di digitalizzazione

Oggi la Biblioteca Malatestiana sarà in dialogo online con altri comuni italiani per confrontarsi sulle diverse esperienze di digitalizzazione. Il webinar ‘Grandi, piccoli e piccolissimi Comuni per la Cultura al digitale’ si propone di approfondire gli strumenti messi a disposizione da ‘Dicolab. Cultura al digitale’ per supportare i Comuni nei processi di digitalizzazione del patrimonio culturale.

L’iniziativa prevede la partecipazione di rappresentanti di Anci e di Enti, tra cui Elisabetta Bovero (nella foto), dirigente del Settore Biblioteca Malatestiana e Cultura di Cesena. Bovero presenterà un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che mira a rendere il patrimonio culturale più accessibile attraverso l’uso di tecnologie innovative e storytelling. Il progetto si concentra sulla digitalizzazione del patrimonio della Malatestiana e del Museo Archeologico, con l’obiettivo di creare nuovi percorsi museali e contenuti innovativi.

Il webinar, promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Cultura 4.0, è rivolto a professionisti del settore culturale, pubblici e privati, e a funzionari delle amministrazioni locali. L’obiettivo è migliorare le competenze digitali e favorire la trasformazione digitale del settore culturale.

Durante l’incontro saranno presentate anche tre esperienze di digitalizzazione individuate in collaborazione con AncI. Al termine, i partecipanti riceveranno una guida digitale con percorsi formativi e casi studio per orientare lo sviluppo di competenze nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.