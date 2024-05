La Malatestiana: una biblioteca rivoluzionaria simbolo della città di Cesena e patrimonio Unesco

Io e la mia classe abbiamo avuto la possibilità di visitare la Biblioteca Malatestiana, tra le meglio conservate al mondo e simbolo di Cesena. È patrimonio dell’Unesco, dunque patrimonio dell’umanità. Per me è stato come entrare in un luogo incantato, questa la sensazione che ho provato quando hanno aperto la porta. La sua storia ha avuto inizio nel XV sec dall’unione delle idee di Domenico Malatesta Novello, signore di Cesena, e i frati francescani che abitavano nel convento adiacente alla biblioteca. Dopo un breve giro della città siamo giunti in Piazza Bufalini, su cui si affaccia la biblioteca, siamo entrati all’interno e lì, la nostra professoressa di italiano, ex guida della Biblioteca Malatestiana, ha iniziato a narrare la storia. Giunti davanti all’ingresso della biblioteca, ho notato che nel timpano del portone monumentale che conduce all’interno è presente un elefante, sulla cui schiena corre un cartiglio recante la seguente iscrizione "L’elefante indiano non teme le zanzare". Questo motto è stato scelto da Malatesta Novello per far capire ai suoi nemici che lui non li temeva e che, al suo cospetto, erano piccoli e innocui, come zanzare. Questa biblioteca mi è parsa rivoluzionaria, perché, anche se l’analfabetismo era ancora molto diffuso e riguardava la gran parte della popolazione, comunque era un luogo pubblico, oltre che civico.

Penelope Guerra 2ª A