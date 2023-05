La mancata cura del territorio fa pagare il conto

Caro lettore, lo scoramento che prende ogni volta nel leggere le notizie sui danni di alluvioni, maltempo, esondazioni ecc. ecc. è comprensibile. Così come il senso di impotenza nel dover ripetere sempre le stesse cose, gli stessi temi che gli scienziati e gli esperti a vario titolo cercano di diffondere da anni e anni. Da parte mia, solo qualche spunto, col rischio di essere ripetitivo. Prima di tutto non credo alle nutrie come capro espiatorio. Il problema è a monte, come si diceva un tempo. Se aggredisci il territorio e non lo curi, lo squilibrio si manifesta e ti fa pagare il conto. Quante volte sentiamo parlare di ‘consumo zero di territorio’? A parole tutti d’accordo, poi c’è sempre lo strappo alla regola per allargare il capannone, fare una nuova strada, un nuovo ospedale...

Infine, il sistema d’allerta. La protezione civile ha diramato informazioni precise. Le zone coinvolte dai disastri più gravi erano state messe in allerta. Ma nessuno è in grado ancora di dire che l’argine verrà rotto in un determinato punto e che le cantine (o le camere) del tal condominio nella tal via saranno allagate. Le autorità hanno spesso tante responsabilità, ma non possono purtroppo mettere i cittadini in una campana di vetro.