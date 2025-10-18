La mappa della Ztl. Dieci nuovi varchi: "Ma le multe solo dopo Natale"

Dieci nuovi occhi elettronici stanno per accendersi sui varchi delle zone a traffico limitato di Cesena, anche se le sanzioni per gli automobilisti che non rispetteranno i divieti in questi punti specifici della città cominceranno ad essere applicate da dopo le festività natalizie, dunque dall’inizio del 2026. A fare il punto sulla situazione è il vicesindaco e assessore alla mobilità Christian Castorri. "Non verranno introdotti nuovi divieti – chiarisce - ma saranno piuttosto collocate ulteriori strumentazioni che serviranno a far rispettare quelli già esistenti. Nei prossimi giorni ultimeremo le fasi di collegamento della strumentazione col server che gestisce l’intero controllo della rete e i pannelli a messaggio variabile che abbiamo già collocato da qualche mese verranno accesi. Ci sarà una campagna informativa specifica e entro poco tempo le telecamere entreranno in funzione. Ma le sanzioni (in relazione ai soli nuovi varchi, ovviamente) non saranno comminate. Ci prenderemo dunque un periodo di transizione che durerà fino alla fine delle festività natalizie, dopo di che tutto sarà pienamente a regime". Multe comprese.

Entrando nello specifico, ecco le nuove postazioni nelle quali sono stati collocati gli occhi elettronici. In entrata verso il centro storico sono stati aggiunti gli ingressi di Porta Santi, via Mura Eugenio Valzania e via Mura Porta Fiume (da via IX Febbraio). In uscita invece ci sono via Mura Porta Fiume (verso via Pio Battistini), via Armellini (verso via Cesare Battisti), via Chiaramonti (verso porta Trova), via Pescheria (verso via Quattordici), via Sostegni (verso via Padre Vicinio da Sarsina) e il controviale di viale Mazzoni presso porta San Martino. Nel frattempo il 31 ottobre verrà eliminata anche la ‘lista bianca’ dei veicoli autorizzati a percorrere la zona a traffico limitato, che verrà sostituita dalla lista dei servizi collettivi. Si tratta in pratica un elenco nel quale sono indicati tutti i mezzi che hanno libero accesso a ogni zona della città, come per esempio quelli di soccorso o delle forze dell’ordine. "Per quanto riguarda i residenti – aggiunge Castorri – nei fatti non ci saranno novità di rilievo. Fanno infatti già testo i tagliandi che vengono sottoscritti annualmente e che sono divisi in due categorie: chi è in possesso in un posto auto di proprietà richiede il permesso ‘R0’ che è gratuito, consente l’accesso oltre i varchi, ma non la sosta in strada. Chi invece non dispone di un garage può richiedere il tagliando ‘R1’ che è invece a pagamento e che conferisce anche il diritto di parcheggiare negli stalli delimitati dalle strisce gialle. Tutti i possessori di questi tagliandi, che vengo rinnovati in base alle singole scadenze, nella fase attuale non devono dunque fare nulla". Resta valida anche l’opzione del ticket giornaliero, che costa 5 euro e può essere richiesto per un massimo di tre volte al mese da chiunque voglia superare i varchi pur senza essere un residente e senza incorrere in sanzioni. La procedura può essere effettuata online sul sito del Comune di Cesena o di persona allo Sportello Facile. Chiudono il cerchio i casi eccezionali, come per esempio quelli dettati dalla necessità di raggiungere una farmacia aperta per turno: soltanto esibendo una prova (come per esempio lo scontrino effettuato in seguito all’acquisto di medicinali), si ha diritto a ‘sanare’ la propria posizione anche a posteriori.