La Maratona Alzheimer: "Di corsa contro la malattia"

Non era scontata l'idea di abbinare a una corsa, un evento sportivo e ludico, a una terribile malattia neurodegenerativa. Non lo era, ma farlo è stato un successo talmente dirompente da segnare in maniera irreversibile la coscienza civica di un'intera comunità. Nel 2023 la 'Maratona Alzheimer' è giunta alla sua dodicesima edizione, arrivando a richiamare un esercito di podisti da tutta Italia, desiderosi di correre o camminare da Cesena al mare di Cesenatico, ma soprattutto di fare la loro parte per sostenere i progetti messi in campo a sostengo dei malati e delle loro famiglie. Giorgia Battelli, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer, come è nata l'idea? "Abbiamo sempre voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema difficile da affrontare, facendo conoscere meglio la malattia e ponendo l'attenzione in generale su tutti i tipi di fragilità". Quanti fondi avete raccolto negli anni? "Abbiamo superato i 350.000 euro, risorse importanti che abbiamo utilizzato in vari ambiti, a partire per esempio dalla creazione dei 'Caffè Alzheimer' punti di incontro e socializzazione che sono nati nel nostro territorio e che ora stiamo 'esportando' in tutta Italia. Abbiamo pure vinto un bando europeo per promuovere il nostro modello sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali". Non si tratta più di un evento singolo. "Sta prendendo sempre più piede 'Una settimana che non si dimentica', evento che coinvolge tutte le associazioni che si occupano di Alzheimer su scala italiana: i malati e le loro famiglie possono venire a trascorrere una settimana a Cesenatico prima dell'evento sportivo, concedendosi una vacanza in un contesto sicuro e adeguato alle esigenze di tutti, pensata per dare sollievo sia ai pazienti che ai loro cari. Nel 2024 verrà poi inaugurato un percorso ad hoc all'interno dei Giardini Pubblici di Cesena e contiamo pure di inaugurare a Mercato Saraceno il primo centro di documentazione e raccolta dedicato alla ricerca su questa malattia".