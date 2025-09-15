La maratona Alzheimer. Oltre 6mila in marcia insieme a Prodi e Zuppi

"Che bello essere qui. Per il motivo della marcia, a favore della lotta contro l’Alzheimer, e perché sono circondato da tante persone, migliaia di persone, con tantissimi giovani. E in occasione di eventi come questo non c’è niente di meglio di trovarsi davanti ai giovani". Sono le parole con le quali ieri mattina Romano Prodi ha salutato le migliaia di cesenati che hanno puntato la sveglia presto per presentarsi a uno dei vari punti di partenza dei percorsi legati alla ‘Maratona Alzheimer’. Al suo fianco c’era anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, altro ospite d’eccezione di un evento pensato per far star bene. Chi corre o cammina, ma soprattutto chi è al centro della raccolta di fondi: le persone affette da malattie neurodegenerative e i loro familiari. Le iscrizioni hanno toccato quota 6.500: 986 tra i competitivi della mezza maratona, più di 4.000 alla Grande Marcia di 16 chilometri con partenza dallo stadio e un migliaio lungo gli altri percorsi e nella zona dell’arrivo, al Parco di Levante. "Siete tantissimi e di ottimo umore – ha sorriso Prodi prima del via – vedremo se sarà lo stesso dopo il traguardo… ". Sono seguiti gesti scaramantici a profusione, uniti ai sorrisi di chi sapeva di essere nel posto giusto al momento giusto.

A fare da battistrada sono stati gli atleti della mazza maratona (tra i quali il sindaco Enzo Lattuca), che sono partiti alle 8 da piazza del Popolo, passando poi in parata davanti allo stadio e al totem che reca l’immagine di Azeglio Vicini al quale, grazie alla collaborazione del Panathlon Club Cesena, è dedicato il trofeo abbinato alla corsa. In effetti a veder sfilare i corridori c’era anche Gianluca, figlio di Azeglio, a sua volta orgoglioso di vedere suo figlio con maglietta e pantaloncini, pronto a coprire il percorso insieme agli altri partecipanti. A sventolare la bandiera alla partenza, insieme al presidente della fondazione Maratona Alzheimer Stefano Montalti, a Romano Prodi (che si è poi incamminato in direzione mare) e a Zuppi, c’erano anche la consigliera regionale Francesca Lucchi e il vescovo di Cesena Antonio Giuseppe Caiazzo. Fino a ieri nel corso delle varie edizioni erano stati raccolti circa 600.000 devoluti in beneficienza. Da oggi si potrà aggiungere una nuovo grande assegno.

Luca Ravaglia