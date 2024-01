La ‘maratona’ di Alice: "Impegno per gli italiani"

Una maratona di fine anno per approvare la Legge di Bilancio 2024 e poi solo qualche giorno di (apparente) stacco: martedì riprenderà l’attività parlamentare. La politica, almeno per Alice Buonguerrieri, non va mai in vacanza. "E’ una questione di serietà e impegno verso gli italiani e la Nazione", dice. Il 2023 è stato il primo anno pieno da deputato per l’esponente cesenate di Fratelli d’Italia: dodici mesi di lavoro intenso tra Roma e il territorio, dove con la gestione dell’alluvione gli ‘straordinari’ sono stati all’ordine del giorno. Onorevole Buonguerrieri, partiamo dalla manovra. Avete dovuto fare i conti con l’eredità passata?

"Sì, solo i maggiori interessi sul debito pubblico e il debito derivante dai bonus edilizi pesano quest’anno ben 33 miliardi. La manovra del Governo Meloni concentra le risorse disponibili in quelle che noi riteniamo priorità: taglio delle tasse, sostegno al reddito, alle famiglie in difficoltà, alla natalità, alle imprese e maggiori risorse per la sanità. È una manovra responsabile, concreta, che ha una precisa visione politica: i dati economici dicono che stiamo andando nella direzione giusta. Lo spread, tanto caro alla sinistra, lo abbiamo ereditato a 240 punti e ora è stabilmente sotto i 200, l’inflazione è scesa dall’11,8% allo 0,7%, l’occupazione è arrivata ai massimi storici, le borse le abbiamo ereditate a 20.000 punti e oggi sono sopra i 30.000 e Milano è la borsa che ha registrato le migliori performance d’Europa, gli italiani hanno ripreso ad acquistare titoli di Stato. Giorgia Meloni ha restituito all’Italia il ruolo da protagonista che merita nei contesti internazionali e a tutti noi l’orgoglio di essere italiani".

Torniamo alla maratona parlamentare di fine anno, la stanchezza si fa sentire?

"Fisicamente un pochino, ma l’onore di essere a servizio dell’Italia ripaga di tutte le fatiche: i risultati che il Governo Meloni sta ottenendo sono il miglior ‘integratore’ per superare le ore piccole fatte per studiare documenti e dare risposte ad amministratori pubblici e cittadini. Abbiamo messo più soldi nelle tasche degli italiani, sostenuto i ceti più deboli, dato una spinta all’economia e poi stanziato 6,5 miliardi per l’alluvione in tempi record: questi sono solo alcuni degli impegni mantenuti".

La parola ferie è un tabù?

"Quando si prende un impegno bisogna portarlo avanti con tutte le energie possibili. Nel 2023 ho partecipato a 4635 votazioni alla Camera dei Deputati, pari al 94,8% del totale. E nel 2,24% ero assente per concomitanti impegni territoriali. Poi appena posso, come in questi primi giorni dell’anno, amo passare il tempo con i miei familiari e gli amici: è così che ricarico le batterie, tra le persone che mi vogliono bene".

Qual è il suo proposito per l’anno nuovo?

"Quello di continuare a essere al servizio dei cittadini e della Nazione, cercando di migliorare senpre E poi certamente contribuire alla vittoria del centro destra nei comuni della nostra provincia, in Europa e in Regione. Ci attende un anno impegnativo sul fronte elettorale e rappresenta una grande sfida poterlo affrontare, in questi giorni stiamo definendo gli ultimi candidati sindaci della Romagna".

Come è la sua routine?

"Sveglia alle 6, caffè e lettura dei giornali. Poi mi preparo per arrivare alla Camera sulle 9 e spesso, tra impegni d’Aula e Commissione, ci resto fino a sera inoltrata. E quando rientro c’è ancora da studiare per i provvedimenti del giorno successivo. Viaggio in treno perché non mi stanco e posso lavorare. Il fine settimana e il lunedì solitamente lo dedico al territorio e al mio studio professionale d’avvocato, perché è importante mantenere anche il proprio lavoro: la politica è una missione, non una professione".