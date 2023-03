La marcia rosa verso il comando Ma le manager sono solo 49

Prosegue, benché con andamento lento, la marcia delle donne verso vertici delle aziende ma, in generale, nella nostra regione, i dirigenti (sia maschi che femmine) crescono molto meno della media nazionale. Il dato emerge dall’ultimo Report sui manager privati, con un Focus sulle donne, elaborato da Manageritalia sugli ultimi dati ufficiali resi disponibili dall’Inps relativi al 2021. Ed eccoli i numeri: nel 2021 i dirigenti privati italiani sono aumentati del 5,4 per cento a livello nazionale, solo dell’1,8 per cento in Emilia-Romagna. Un incremento nazionale che fa il paio con il punto percentuale in più registrato nei due anni precedenti, arrivato dopo il forte calo (meno 5 per cento) che ha caratterizzato i precedenti dieci anni (20082018) che hanno visto in Emilia-Romagna un calo del 7,1 per cento. Fin qui i numeri regionali e nazionali. Poco incoraggianti i numeri relativi alla nostra provincia che annovera in totale 539 manager, in coda alla classifica regionale superata in negativo solo da Rimini (240 manager di cui 29 donne) Ferrara (227 di cui 24 donne) e da Piacenza (420 di cui 48 donne), ben lontana da Modena (1.926 di cui 275 donne) e Bologna (3.443 di cui 567 donne). Tra Forlì e Cesena le manager donne sono appena 49 (il 9,1 per cento) contro 4.980 uomini. Ma c’è un dato positivo: benché siano ancora poche le donne che a Forlì e Cesena tengono il timone (nella foto Barbara Burioli amministratore delelgato della Siropack), nel 2021 sono cresciute del 16,7 per cento, mentre la crescita degli uomini si è fermata all’1,3. Ma è la crescita generale di vertici che connota negativamente la nostra regione. E per il 2022? Una sostanziale conferma. Riferendosi ai soli dirigenti del terziario, Manageritalia rileva che crescono dell’8,3 per cento: più 7,3 per cento gli uomini e più 12 per cento le donne. Com’è noto ci sono più donne nel terziario che nell’industria. La Regione con la percentuale più elevata di donne in posizioni dirigenziali? La Sicilia (26,9 per cento), seguita nell’ordine da Lazio (26,5 per cento), Calabria (25,1 per cento), Molise (23,1 per cento) e Lombardia (22,5 per cento). L’Emilia-Romagna si piazza sotto la media (14,2 per cento). L’alta percentuale di donne nelle regioni del sud si deve al bassissimo numero di dirigenti, più che da una reale apertura alle donne ai vertici.

