La Marcialonga del Rubicone a Savignano: 50 anni di storia

È tutto pronto per la Marcialonga sul Rubicone che partirà questa mattina alle 9.30 da piazza Borghesi per attraversare le vie e le piazze del paese e raggiungere anche la prima collina in un percorso suggestivo e vario che fa di questa gara una delle più partecipate del territorio. L’evento sportivo si svolge con il sostegno di tanti sponsor, dalle aziende artigianali, ai commercianti del centro storico, alle aziende di credito locali. Si festeggeranno i 50 anni della Marcialonga sul Rubicone e i 50 annio della Podistica Seven principale società organizzatrice.

La prima Marcialonga, il 23 settembre 1973, partiva dal Seven Sporting Club, e lì ritornava dopo aver percorso la fondovalle Rubicone, attuale via della Resistenza allora appena costruita, salendo a Ribano, scendendo a Felloniche, proseguendo su via Gaggio per poi, di nuovo passando sulla Fondovalle, dirigendosi verso il centro del paese, attraversando Borgo San Rocco, arrivando in piazza Castello e in via Castelvecchio, attraversarndo il Rubicone e arrivando al traguardo di piazzale Coppi. Sul podio Loris Viroli che corre ancora. Sui 50 anni della Marcialonga e della Podistica Seven l’ex dirigente scolastica Marina Seganti, ha scritto il libro ’Tri zeir datonda e Rubicoun’ (Tre giri attorno al Rubicone).

e.p.