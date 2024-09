La Marcialonga entra al Castello di Ribano

Oggi a Savignano torna la Marcialonga sul Rubicone, organizzata da Società Podistica Seven e giunta alla sua 51esima edizione. Per l’occasione, il percorso riserva una sorpresa: i concorrenti potranno attraversare anche le pertinenze e gli spazi del Castello di Ribano, luogo del cuore di Savignano e del paesaggio locale. Pur con questo importante aggiornamento, il tracciato di gara manterrà intatte le sue caratteristiche tradizionali. Poi il passaggio attraverso il vigneto Spalletti e nel parco della villa ’La Rotonda’ dei Marchesi Guidi di Bagno che darà il via alla volata finale verso il traguardo. Dice Mario Ricci presidente della Podistica Seven: "È una nostra grande soddisfazione portare finalmente i concorrenti della Marcialonga all’interno del Castello di Ribano, uno dei luoghi più rappresentativi del territorio. Dobbiamo ringraziare per questo l’attuale proprietà che ha accettato con entusiasmo la proposta".

Ha aggiunto Alessio Tomei, assessore allo sport: "Vedere una manifestazione giungere alla cinquantunesima edizione significa che le persone che credono in questa iniziativa ci mettono cuore e passione. A loro va il nostro grande grazie. È inoltre un segnale importante che diamo alla cittadinanza: questa gara ci dimostra che è possibile fare sport in città, come comunità, e allo stesso tempo scoprire il territorio, e farlo scoprire a chi raggiunge Savignano da altre località".

Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 8 in piazza Borghesi, partenza alle 9.30 con la gara competitiva sulla distanza di circa 14 chilometri e le camminate ludico-motorie di 3, 8 e 14 chilometri. Il contributo di iscrizione è di 18 euro da effettuare la mattina della gara. Per la camminata ludico motoria, 3 euro.

La Marcialonga del Rubicone è valida come 15esima prova del calendario podistico Corri in Romagna, ed è inserita nel programma della WellnessWeek 2024, il cartellone di manifestazioni sportive promosso dalla Wellness Foundation e dalla Regione EmiliaRomagna.

Ermanno Pasolini