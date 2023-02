La Marineria in ’Adripromtour’ per valorizzare turismo e natura

Il Museo della Marineria partecipa ad ’Adripromtur’, il nuovo progetto europeo del programma Interregionale Italia-Croazia, con il Comune che ha attivato la direzione del museo ed il proprio ufficio Progetti Europei. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale dei territori italiani e croati, attraverso lo sviluppo di itinerari culturali tematici sostenibili, per contribuire ad ottimizzare i flussi turistici e superare i problemi di stagionalità turistica. Con lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione, forme innovative di turismo e strumenti tecnologici avanzati per la fruizione di esperienze, il piano coinvolge politici e operatori del settore, per offrire più cultura. Il Museo della Marineria (nella foto), grazie alla sua lunga esperienza nella salvaguardia e valorizzazione anche turistica del patrimonio marittimo, è un partner ricercato per questi progetti europei, tant’è che negli ultimi anni sono state anche messe a frutto le relazioni tra i musei marittimi adriatici già maturate nel corso di precedenti scambi e collaborazioni.

’Adripromtur’ si riallaccia a due precedenti progetti, ’Arca Adriatica’, dedicato alle barche e marineria tradizionale, e ’Revival’, dedicato al patrimonio architettonico del Novecento. Capofila di Adripromtur è la Contea di Primorje-Gorski Kotar County, di Rijeka (Fiume), mentre gli altri partner a fianco di Cesenatico sono il Politecnico dell’Università delle Marche, il Comune di Cervia, l’Università di Pola, il Comune di Kastela, il Consorzio Europe Point di Teramo e la Contea di Sebenico. Il progetto ha un budget di 590mila euro e di questi 60mila sono destinati a Cesenatico.

g.m.