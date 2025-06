La marineria in lutto, è morto Maurizio Brugnoli

La marineria di Cesenatico è in lutto per la morte prematura di Maurizio Brugnoli, noto per aver lavorato nel settore della mitilicoltura. Maurizio si è spento sabato notte all’età di 65 anni, aveva interrotto l’attività da qualche anno, dopo aver venduto la barca di famiglia che aveva in società con il fratello Willer e la cugina Marcella. Maurizio lascia la moglie Stefania, Lara, i fratelli Tiziano, Willer e Tiziana, oltre a tante persone che gli volevano bene. I funerali si svolgeranno martedì mattina alle 9.40 nella chiesa del cimitero di Cesenatico. Le offerte saranno devolute all’Istituto romagnolo per lo studio dei tumori di Meldola.