La ’marmotta’ sveglia Torre del Moro

Nelle immediate vicinanze di una via di fuga, ma comunque nascosti alla vista di chi potesse transitare in zona. E’ stato un colpo studiato nei dettagli, evidentemente da ’professionisti’ del settore, quello che è stato effettuato intorno alle 4.10 di giovedì mattina ai danni dello sportello bancomat Fideuram in via Alpi, all’altezza della rotonda che sulla via Emilia fa da collegamento tra Cesena e Forlì.

Le indagini, curate dal commissariato di polizia,sono scattate fin da subito e anche se è ancora presto per quantificare con esattezza la cifra sottratta, dai primi riscontri si direbbe che la banda abbia agito in tempi rapidi, pensando prima di tutto a oscurare con una vernice rossa gli occhi elettronici delle telecamere (i filmati sono comunque in fase di valutazione).

Per mettere le mani sul denaro pare sia stato usato uno dei ’classici’ metodi per far saltare le difese dei bancomat: quello della ’marmotta’, che consiste nell’introdurre attraverso una fessura come quella di uscita delle banconote un congegno esplosivo, che viene poi fatto detonare a distanza, provocando (oltre a un boato), lo sventramento della cassaforte. E, molto spesso, non solo di quella.

In effetti anche l’altra notte i danni arrecati ai locali sono stati ingenti: la struttura, che resta comunque agibile, ha subìto danni alle pareti, alle vetrate e pure al controsoffitto. Per mettere in sicurezza la zona si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Dai primi riscontri, sembrerebbe che nel periodo prefestivo il bancomat fosse stato rifornito di oltre 100.000 euro: resta da accertare con chiarezza quanto sia stato legittimamente prelevato dai clienti in questi giorni e quanto sottratto in seguito all’assalto.