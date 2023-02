Pomeriggio per le famiglie a teatro. Al teatro comunale di Gambettola, oggi alle 17 la compagnia fiorentina Pupi di Stac porterà sul palco la maschera toscana per eccellenza, Stenterello, protagonista di una esotica avventura in un’isola misteriosa dal titolo ’Stenterello nell’isola dei pirati’. Una commedia divertente, ispirata ad un canovaccio olografo di Carlo Staccioli, ricca di avventure tra gag e bastonate, inganni e duelli, pericoli e salvataggi. In scena Beatrice Carlucci per la regia di Enrico Spinelli.