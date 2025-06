"La materna rimane con il personale ridotto"

Continua a tenere banco la decisione dell’autorità scolastica di non attivare il tempo pieno ai nuovi iscritti della scuola materna Mirca Aldini di Cannucceto. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli nei giorni hanno avviato un dialogo con il provveditore Giuseppe Foti, facendosi portavoce delle istanze delle famiglie dei bambini iscritti ed inviando una comunicazione dettagliata con una serie di richieste.

In primis, chiedono il motivo per cui la dotazione organica della scuola è stata ridotta a fronte di un numero di iscritti analogo a quello dello scorso anno; il motivo per cui la comunicazione è arrivata solo una volta concluso il procedimento di iscrizione e la possibilità di rivedere questa decisione, potenziando l’organico e ristabilendo il tempo pieno per entrambe le sezioni presenti, per venire incontro alle esigenze e ai bisogni delle famiglie del territorio. Il provveditore Foti ha illustrato la situazione, fornendo le sue motivazioni. Per la direzione didattica del Primo Circolo di Cesenatico, a fronte di 200 alunni iscritti, la dotazione organica è rimasta invariata con 19 docenti e 10 sezioni, di cui una ridotta, e la situazione dell’anno scolastico 2025-2026 è analoga al precedente.

Nel limite delle risorse assegnate complessivamente, il provveditorato insieme alla dirigente scolastica, ha ritenuto opportuno assegnare due sezioni alla scuola Mirca Aldini, di cui una a tempo ridotto. Il sindaco Gozzoli e l’assessore Pedulli sono intervenuti così: "Ci siamo attivati con il provveditore per approfondire la situazione e farci carico delle richieste delle famiglie incontrate. La situazione dell’organico e le successive valutazioni sono state effettuate dal provveditorato dopo la chiusura delle iscrizioni, per questo la comunicazione è arrivata solo alla fine di maggio. Purtroppo, il provveditorato, verificato che la maggioranza delle nuove iscrizioni proviene da fuori bacino e che il Primo Circolo ha la possibilità di avere posti liberi in altri plessi dello stesso circolo, non ha accolto la nostra richiesta di potenziare il personale per evitare alle famiglie di cambiare le scelte già fatte nei mesi scorsi. Siamo dispiaciuti per questa situazione e, come già detto in sede di riunione con le famiglie, sarà nostra premura in vista del prossimo anno scolastico, incontrare le direzioni didattiche prima dell’apertura delle iscrizioni all’anno scolastico 2026-2027 per affrontare insieme tutte le problematiche, a fronte di un oggettivo calo delle iscrizioni che riguarda tutto il territorio comunale. Nel frattempo, lavoreremo insieme alla dirigente per capire come evolvono le situazioni e garantire a tutte le famiglie i servizi scolastici desiderati".