La maturanda ’dimezzata’ "Penalizzata dal ministro"

di Ermanno Pasolini

Victoria, 19 anni, è l’unica studentessa della sua classe a indirizzo grafico pubblicitario dell’Istituto Einaudi di Rimini a non potere potuto sostenere le prove scritte dell’esame di maturità. Il tutto perchè San Mauro Pascoli, dove risiede, è nell’elenco dei Comuni alluvionati.

Ieri e oggi niente prove scritte?

"Ho dovuto rispettare, anche se a malincuore, l’ordinanza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha imposto agli studenti residenti nei comuni alluvionati solo gli esami orali".

Contenta?

"Assolutamente no. Io avrei dovuto avere la possibilità di scegliere e avrei voluto fare anche le prove scritte per le quali mi ero preparata tutto l’anno".

Si sente penalizzata?

"Sì, soprattutto per la seconda prova scritta che riguarda il mio indirizzo di grafica pubblicitaria. E’ la mia materia preferita e vederla ridotta a una interrogazione di dieci minuti potrebbe sminuire le mie capacità".

Cosa le hanno detto i professori?

"E’ un fatto che colpisce entrambi: studenti e professori perchè hanno dovuto adattarsi nella mia classe solo per me, mentre in tutto l’istituto siamo una decina".

E’ vero che ha presentato un esposto ai carabinieri di San Mauro Pascoli?

"Sì. L’ho fatto solo per avere spiegazioni sulla incresciosa vicenda che colpisce alcuni di noi studenti romagnoli. Desidero spiegazioni perchè non ho avuto danni dall’alluvione. Capisco l’ordinanza del ministro Valditara, ma ogni caso andava trattato a sé. Io mi rimetto alle disposizioni, ma chiedo di essere dotata di tutta la documentazione ministeriale e statale prevista".

E ora?

"Ancora non capisco perchè nell’ordinanza il ministro parla di alunni aventi dei diritti, quando poi viene imposto il tutto come obbligo".

Secondo lei è stato un errore di forma del ministro?

"Voleva agevolare gli studenti alluvionati, ma ha fatto il contrario senza volerlo. Però ormai non si può fare più nulla. E’ troppo tardi, purtroppo".

Come ha passato la mattinata mentre i suoi compagni di classe facevano la prova scritta?

"Entusiasta per loro. Ho aspettato che finissero la prova e poi ci sentiamo sentiti al telefono. E oggi farò la stessa cosa".

Come vede il suo futuro?

"Nonostante questo colpo, arrivato dopo due anni di dad come ciliegina sulla torta, penso positivamente. Dopo questo sospirato esame, valuterò l’idea dell’università sempre nel campo della grafica, mentre continuerà a dedicarmi al mio progetto di un brand di abbigliamento con grafiche realizzate da me. A questo progetto sto lavorando da un anno e mezzo in orario extrascolastico. Sono molto incoraggiata dai miei amici e chi ha visto i prototipi ha apprezzato l’idea dei miei lavori".