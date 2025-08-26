La memoria del ’vero’ Rubicone. Domenica la Festa campestre. Premio per tre nuovi Urgonauti

A due passi dai luoghi nei quali si fece la storia. L’associazione culturale Pro Rubicone, fondata nel 1991 con l’obiettivo di valorizzare il territorio dell’Urgòn Rubicone, considerato dagli iscritti il vero Rubicone storico reso famoso da Giulio Cesare (ma attenzione, perché in materia siamo ben lungi dal ‘trarre il dado’, visto che la disquisizione tra studiosi difficilmente arriverà mai a una conclusione univoca…) ieri ha presentato l’edizione numero 33 della Festa campestre, che quest’anno si terrà domenica 31 agosto nel parco della scuola media di Calisese in via Cavecchia.

L’evento inizierà alle 16 con la cerimonia di premiazione del concorso poetico ‘Urgonautiche’. A seguire si terrà la premiazione degli Urgonauti 2025. Ogni anno il riconoscimento viene assegnato a persone originarie o legate al territorio che si sono distinte nel valorizzarlo. In questa occasione verranno premiati Giulio Babbi, fondatore dell’omonima impresa dolciaria; Serena Biondini, giornalista del Tg3 regionale e Rino Zoffoli, fondatore e presidente emerito, in occasione dei suoi 90 anni.

Il pomeriggio sarà inoltre caratterizzato dall’esposizione dei pittori cesenati dell’Associazione Adarc e dal momento ludico-poetico ‘Gatozli’ condotto da Manuela Gori. Non mancheranno la merenda e la lotteria. Dalle 18.30 infine apriranno gli stand gastronomici di ‘Calisese InVita’.

Dal 1991, i soci (oggi circa 150) hanno dunque mantenuto viva la memoria del fiume e del ruolo che esso ebbe nella grande storia, quando, nel 49 a.C., Giulio Cesare lo attraversò in armi, dando inizio alla guerra civile che avrebbe posto fine alla Repubblica romana. La memoria è stata tenuta alta tramite numerose pubblicazioni (più di 30 volumi editi) e attività sociali e ricreative, tra le quali spicca appunto la Festa campestre che l’associazione ha storicamente organizzato al passo dei Meloni, in località Bagnolo di Sogliano, dove si trova la sorgente del fiume Urgòn.

L’associazione attualmente sta portando avanti nuove iniziative, in collaborazione con altre realtà del territorio come : Adarc (Associazione degli artisti di Cesena), Associazione Terre centuriate, Associazione fotografi soglianesi e Pro Loco Calisese InVita.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno partecipato il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini e l’assessore allo sviluppo economico e ai quartieri Lorenzo Plumari, oltre a Paolo Turroni, Rino Zoffoli, Fausto Ceccarelli in rappresentanza del cda di Pro Rubicone, delegazioni delle associazioni ‘Calisese InVita’ e ‘Adarc’ e Manuela Gori.

Luca Ravaglia