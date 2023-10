La memoria della Liberazione. Si omaggia il partigiano poeta nella nuova sede dell’Anpi

Si apre la settimana in preparazione alla celebrazione della Liberazione di l 20 ottobre 1944 le truppe alleate e i partigiani liberavano Cesena dall’occupazione nazi-fascista con iniziative promosse dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea e Anpi Cesena.

Le celebrazioni avranno luogo venerdì 20 ottobre, alle 10.30, sotto il loggiato del Municipio con la deposizione della corona di alloro sulla lapide a Cesena Medaglia d’argento al valor militare da parte del sindaco Enzo Lattuca. Dalle 8 saranno deposte corone nel cimitero Militare degli alleati, al monumento al Partigiano in Viale Carducci, sulla Lapide a Mario Guidazzi in corso Cavour, sul monumento ai Caduti di Cefalonia in viale Carducci), sulla lapide in ricordo degli ebrei caduti e deportati per motivi razziali (in piazza Almerici), sulla lapide ai Caduti partigiani nel loggiato del palazzo comunale, sulla lapide alle Vittime civili di guerra nell’atrio del palazzo comunale, nello Sferisterio della Rocca, sul monumento alle vittime di Ponte Ruffio.

Venerdì alle 20.30, all’opificio Artaj (viale della Resistenza, 57) andrà in scena “Guido Picelli. Un antifascista sulle barricate” , talk musicato con gli autori Francesco Pelosi e Rise. Apertura e visita dell’installazione di tavole e illustrazioni del volume. L’evento è proposto dall’Associazione culturale Barbablù.

Sabato alle ore 9, 11.30 e 15, dal piazzale Violante da Montefeltro prenderanno avvio i trekking urbani sui luoghi della guerra che hanno coinvolto la popolazione civile. Della durata di 90 minuti, saranno attivati con un minimo di 10 e fino a un massimo di 22 partecipanti. Sempre alle 17 nella sede di Anpi Cesena Maurizio Balestra racconterà la sua vicenda partigiana di Augusto Capovin, partigiano poeta. Sarà Ilario Sirri a leggere le sue poesie.