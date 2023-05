La memoria della terra Dopo 277 anni riaffiora il Chiavicone Mamiani, il corso d’acqua interrato

di Paolo Morelli

La terra ha una memoria lunghissima che può emergere anche a centinaia di anni di distanza. Le recenti copiosissime piogge torrenziali, quelle di inizio mese e poi quelle della scorsa settimana, potrebbero aver riportato alla luce il Chiavicone Mamiani, un antico corso d’acqua sotterraneo che passava sotto il centro storico di Cesena raccogliendone sia le acque piovane che quelle di scarico e sfociava nel Cesuola che a sua volta finiva (e finisce) nel Savio. Il Chiavicone prende il nome dalla famiglia pesarese dei Mamiani che si trasferì a Cesena col matrimonio del conte con una fanciulla della famiglia Fontana.

Il Chiavicone Mamiani fu chiuso e interrato nel 1746, mezzo secolo prima dell’arrivo delle truppe francesi.

Negli archivi storici si trovano pochi riscontri, ma l’avvocato Andrea Sirotti Gaudenzi, appassionato di storia cesenate, ci ha segnalato una pianta proprio del 1746 nel quale c’è il tracciato curvilineo del Chiavicone Mamiani che passava sotto le vie Sacchi e Chiaramonti, dove probabilmente è riemerso una ventina di giorni fa, quando c’è stata la prima ondata di piogge torrenziali. Ad accorgersene è stato Franco Dell’Amore, musicologo e storico locale che vive in via Chiaramonti, quasi di fronte alla chiesa di Santa Cristina (foto in alto a destra).

"Sedici anni fa, quando venni a vivere qui – ricorda – il locale interrato era pieno d’acqua; lo svuotai e trasformai in una sorta di teatrino dove di tanto in tanto organizzo eventi per un ristretto gruppo di amici. All’inizio del mese, in occasione della prima ondata di piogge, mi sono accorto che tra le pietre della pavimentazione del locale affiorava l’acqua, tanto che abbiamo dovuto rimandare l’evento ‘Un tè con i Pink Floyd’, sperimentazione musicale di Maurizio Comandini che ha rielaborato e dilatato ‘A Saurceful Of Secrets’, il brano che apriva il lato 2 e dava il titolo al secondo album dei Pink Floyd, uscito nel 1968. Ma l’acqua continua a emergere dal pavimento e, anche senza considerare la drammatica situazione generale, non so quando potremo recuperare l’evento".