La meraviglia del Presepe. Migliaia all’inaugurazione

In un clima prenatalizio molto sentito, ieri al tramonto è stata inaugurata l’edizione 2023-2024 del Presepe della Marineria, una delle rappresentazioni più originali della Natività e uno dei soggetti in assoluto più fotografati e cliccati d’Italia. Migliaia di persone fra turisti, residenti e romagnoli provenienti dall’entroterra, hanno gremito il porto di Cesenatico, per assistere ad uno spettacolo unico. La magia dunque si è ripetuta, quando c’è stata l’accensione di quella che è considerata un’autentica meraviglia, messa in scena sulle antiche imbarcazioni della Sezione galleggiante del Museo della Marineria, dove la tradizione religiosa sposa la cultura marinara, al centro di un borgo marinaro fra i più ammirati e frequentati.

Per l’occasione l’Amministrazione ieri ha allestito uno spettacolo di acrobatica aerea, Christmas Dream, che ha tenuto tutti con il naso all’insù, per vedere quattro ballerine librarsi in aria sospese da cavi d’acciaio; ed è il primo evento di una ricca serie di appuntamenti culturali e di intrattenimento, che si sviluppano lungo il porto canale. Per il momento dell’accensione sono intervenute le autorità, con in testa il sindaco Matteo Gozzoli, il vescovo Douglas Regattieri e don Gianpiero Casadei, parroco di San Giacomo, la storica chiesa affacciata sul tratto più antico del porto canale, proprio dove è allestito il presepe galleggiante. La Natività è sempre sul Trabaccolo da Trasporto, la nave ammiraglia del museo, dove la notte di Natale troverà posto anche Gesù Bambino, nel solco di una tradizione e di un rito che qui si vive dal 1986 ai giorni nostri. Quest’anno non sono state costruite nuove statue.

Gli artisti Maurizio Bertoni e Mino Savadori, che dalla metà degli anni ’80 sono protagonisti di questa iniziativa basata su un’idea di Guerrino Gardini ed un progetto di Tinin Mantegazza, hanno infatti proseguito nell’importante lavoro di restaurare le vecchie statue che a grandezza naturale rappresentano una settantina di personaggi. Il Presepe della Marineria rimarrà acceso sino al 14 gennaio, quando si concluderanno le maggiori manifestazioni in riviera legate alle festività di fine 2023 e inizio 2024.

Giacomo Mascellani